الأربعاء 31 مايو 2023
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سياسة

محلية النواب تصدر 6 توصيات لحل أزمة وقف  الحصص الاستيرادية في بورسعيد

مناقشة أزمة البطاقات
مناقشة أزمة البطاقات الاستيرادية الموقوفة، فيتو

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عددا من التوصيات الهامة  بشأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المنطقة الحرة ببورسعيد والعديد من الملفات الأخرى الخاصة بتجار المحافظة وأزمات وقف البطاقات الاستيرادية

الغرفة التجارية ببورسعيد

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وأعضاء من مجلس النواب عن بورسعيد، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة بشأن قيام محافظ بورسعيد بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق.

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وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1- تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادر لها صيغ التنفيذية دون أي تأخير أو استثناء أو اشتراط.


مدة التقدم بالتظلم من وقف البطاقات الاستيرادية 

2- تحديد سقف زمني للتظلمات وهو 15 يوما لتقديم التظلم ومثلهم لدراسة جميع التظلمات المقدمة و72 ساعة للعرض على مجلس ادارة المنطقة الحرة والرد على التظلم.

 

البطاقات الاستيرادية الموقوفة 

3- إعادة تشغيل البطاقات الاستيرادية الموقوفة بسبب وفاة صاحبها بإحدى الشرطين الأول تسجيل شركة وسجل تجاري وبطاقة ضريبية، والثاني تفويض الورثة لوريث يختارونه ويسجل التفويض في الشهر العقاري، وفي حال اختلاف الورثة يتم وقف البطاقة لحين الانتهاء من الاختلاف قضائيا.

4- فتح الحصص الاستيرادية الموقوفة منذ عام بقرار من مجلس إدارة المنطقة الحرة.


مرور 5 سنوات على البطاقات الاستيرادية 

5- جميع البطاقات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ولم يتم التعامل التجاري عليها هي بطاقات مشطوبة ولا يوجد أي مسار قانوني لإعادة فتحها مرة ثانية وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب استخرج بطاقة استيرادية جديدة.

محلية النواب تناقش وقف الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد

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6_  وقف صدور بطاقات استيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد لغير أبناء المحافظة، على أن يتم الاسترشاد إلى ما كان معمولا به في ضوابط المجلس الشعبي المحلي السابق قبل حله في 2011.

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