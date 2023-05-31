بعد مشادة مع النواب، محافظ بورسعيد: أقسم بالله سنعيد العمل بالحصص الاستيرداية

تمسك أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بضرورة سرعة البت في التظلمات المقدمة من التجار لإعادة العمل بالحصص الاستيرادية فى ضوء المطالب المقدمة من الغرفة التجارية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة بشأن قيام محافظ بورسعيد بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق، بحضور اللواء عادل الغضبان.

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مشادة كلامية بين نواب بورسعيد والمحافظ



وخلال الاجتماع، نشبت مشاداة كلامية بين محافظ بورسعيد، وأعضاء المجلس عن المحافظة، بسبب التباطوء فى تنفيذ الأحكام القضائية بعودة سريان الحصص الاستيرادية، مطالبين بسرعة فتح باب التظلمات.

التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية



فيما تدخل النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لحسم الجدل، مؤكدا أن الجميع يتحمل مسئوليته الدستورية للاتساق بين عمل السلطتيتين التشريعية والتنفيذية وفقا لمسار واحد، متابعا: ما يثار الآن لا يدعو لحل المشكلة، ويبدو المشهد وكأننا أمام خناقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

حل مشكلة الحصص الاستيرادية

وطالب رئيس محلية النواب، بالاحتكام إلى صوت العقل للوصول إلى حل لهذة المشكلة التى يواجهها أصحاب الحصص الاستيرادية.

عدد البطاقات الاستيرادية الموقوفة في بورسعيد

من جانبه أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك التزام بالتنفيذ، قائلا: "اقسم بالله سيتم التنفيذ"، مع مراعاة أن هناك 44 ألف بطاقة استيرادية كانوا موقفين في2011 بقرار من بعض الأشخاص وتم تشغيلهم منذ فترة.

وتابع محافظ بورسعيد: أنا رجل دولة وواجهنا تحديات ومكثت 3 سنوات لمحاولة فهم ملف المنطقة الحرة بحكم رئاستي للجهاز التنفيذي، قائلا: أنا فى مكان مينفعش أضحك على أهلي أو اتكاسل.



وأشار اللواء عادل الغضبان، إلى أن بورسعيد تحولت من تجارة بضاعة إلى تجارة بطاقات استيرادية، لاسيما وأن بعض المستوردين قاموا ببيع بطاقتهم بمبالغ باهظة تصل لمليون جنيه، وهو ما دفعنا إلى وقف عدد من الحصص الاستيرادية.





وأكد حرصه في الحفاظ على بورسعيد مدينة تجارية، قائلا: وأنا كمحافظ أخذت قرارات وتعرضت للهجوم بما فيها المدينة الحرة، وتم فتح باب التظلمات وتقدم 7000 آلاف متظلم.