محلية النواب تناقش وقف الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى اجتماعها والمخصص لمناقشة عدم قيام محافظ بورسعيد بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977 بدون أي وجه حق وذلك بحضور محافظ بورسـعيد، وذلك على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن طارق عمار.

خفض حصص البطاقات الاستيرادية

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وتساءل النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة البرلمانية عن إمكانية إعداد لجنة للتظلمات لحل هذه المشكلة وتساءل عن خطورة خفض حصص البطاقات الاستيرادية، وهل يصب فى مصلحة الاقتصاد؟



وقال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد: إن حصة الاستيراد تقدر بنحو 225 مليون دولار،يعيش منها 42 ألف شركة سواء أفراد أو مساهمة.



وأشار إلى محافظة بورسعيد طبقت الفاتورة الضريبية وذلك استجابة للدولة المصرية والظروف الاقتثادية،فمثلا لو استورد أجهزة منزلية ومستلزمات نقوم بإعداد قاتورة ضريبية.



وطالب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد بضرورة إيقاف التهريب الممنهج داخل محافظة بورسعيد ولايخفى على أحد أن هناك تهريبا فى كل موانىء مصر ولكن متزايد فى محافظة بورسعيد.

الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد

أكد النائب حسن طارق عمار مقدم طلب الإحاطة من الضرورى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرار الصادر بوقف عدد من الحصص الاستيرادية العاملة بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد الخاضعة للقانون رقم (112) لسنة 1977،وإعادة فتح التظلمات لجميع الحالات الموقوفة،مع وضع جدول زمنى للإعلان عن نتائج هذة التظلمات،من خلال تخصيص 5 أيام عمل لتلقى التظلمات ومثلها لفحصها.

أكد النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب وعضو المجلس أن هناك اتهامات تطال دائما محافظة بورسعيد تحت زعم أنها سبب خراب الاقتصاد المصري،وهو أمر خاطىء،لاسيما وأن المشكلة ذاتها يكون المسئول عنها هو القيادات التنفيذية التى تتولى المحافظة فى سنوات ماضية.



صادرات محافظة بورسعيد

وكشف عن أن صادرات محافظة بورسعيد من الملابس الجاهزة لدول أوروبا وأمريكا تقدر بنحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية.



وأشار النائب محمود حسين إلي أن محافظة بورسعيد تغذى مجال الصادرات المصرية للخارج.

رئيس مجلس الوزراء

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس؛ لمتابعة موقف عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، واستعراض حركة البضائع وسير إجراءات الاستيراد في المنطقة الحرة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب.

وقال اللواء عادل الغضبان إن المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد تشهد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة.

وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية تفقد عددا من هذه المشروعات التي تتسق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز ودعم الصناعة المحلية.

وتابع أنه من بين هذه المشروعات المهمة مصنع إنتاج الغازات الذي قارب إنشاؤه على الانتهاء؛ استعدادا لتشغيله وافتتاحه قريبا ضمن عدد من المنشآت الصناعية الجديدة بمحافظة بورسعيد.

وأوضح أن مصنع إنتاج الغازات يُقام على مساحة ألف متر مربع، وأنه من المخطط أن يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.