وفد صحفي برئاسة البلشي يزور نقيب المهندسين

زار وفد من نقابة الصحفيين على رأسهم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ظهر اليوم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، معلنين تضامنهم الكامل مع نقابة المهندسين، وإدانتهم ورفضهم لأعمال البلطجة والتخريب التي حدثت أمس الثلاثاء بمقر انعقاد الجمعية العمومية نتيجة لرفض سحب الثقة من نقيب المهندسين، وتجديد المهندسين الثقة للنبراوي بأغلبية ساحقة تجاوزت نسبة الـ ٩٠%.

وفد نقابة الصحفيين

جاء اللقاء بحضور عدد من مجلس نقابة الصحفيين وبينهم وكيل النقابة محمد سعد عبدالحفيظ، وهشام يونس، وكيل مجلس النقابة ومحمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.

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اقتحام الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

واقتحم عشرات المجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة فيه نقيبًا للمهندسين.

ونشر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقطع فيديو جديد من اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

وجاء الاقتحام بعد أن أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وكشفت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة به.

نائبة تتقدم ببلاغ بعد الاقتحام

وخرجت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في بث مباشر لتتقدم ببلاغ للنائب العام، بعد اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب: "أنا بقدم بلاغ للنائب العام عن البلطجة اللي حصلت تجاه الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، بعد ما عرفوا أن في اكتساح لرفض الثقة من النقيب".

وتابعت: "اقتحموا النقابة وكسروا الناس والصناديق وكسروا ذراع أحد المهندسين، لمحو أي دليل على فشلهم، واحنا بنجمع البطاقات المرمية في الأرض لتكون إثبات على فشلهم والورق كله بيقول لا للناس اللي مش عايزة للبلد تتقدم".

وأضافت: “ما ينفعش يسلطوا بلطجية ويضربوا المهندسين ويروعوا المستشارين علشان ما يعلنوش النتيجة وده بلاغ لكل الجهات الرقابية وأنا نائبة في مجلس النواب وببلغ دا بنفسي وأنا شاهدة على كل حاجة وجاهزة للتحقيق".