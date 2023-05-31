طالب جامعي ينهي حياته بحبة حفظ الغلال في الشروق

أنهى طالب فى إحدي الجامعات الخاصة بمنطقة الشروق شرق القاهرة حياته، اليوم الأربعاء، بحبة حفظ الغلال، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة لبيان دوافع الانتحار.

كانت هيئة الإسعاف المصرية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود مصاب، على الفور انتقلت الجهات المعنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفي قد فارق الحياة إثر تناوله حبة حفظ الغلال السامة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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النيابة تأمر بتشريح الجثة

وقررت النيابة ندب أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي، بالانتقال إلى مشرحة زينهم، لاجراء الصفة التشريحية على الجثة، وبيان سبب الوفاة، وعما إذا كانت الوفاة جائزة وفق التصوير الثابت بمعاينة النيابة العامة، وبيان ما إذا كان يتعاطى ثمة مواد مخدرة أو مؤثرة على الحالة النفسية من عدمه.

تحذير الأزهر

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».



الانتحار مخالف للأديان



تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

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