انخفاض معدل التضخم لـ6.1% خلال مايو في ألمانيا

انخفض معدل التضخم السنوي في ألمانيا أكثر من المتوقع في مايو، حيث تراجعت أسعار الطاقة والغذاء بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الألماني اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس لما يدفعه المستهلكون مقابل السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي في مايو وفقًا للمعايير الوطنية مقارنة مع ارتفاع بنسبة 7.2٪ في أبريل.

تراجع معدلات التضخم في ألمانيا

وجاءت القراءة أقل من التوقعات عند 6.5٪ من قبل الاقتصاديين في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، والأدنى منذ مارس 2022.

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التضخم في ألمانيا، فيتو

وكان انخفاض معدل التضخم مدفوعا بتراجع أسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 2.6٪ في مايو على أساس سنوي مقارنة مع 6.8٪ في أبريل وظل تضخم الغذاء مرتفعا، لكنه تباطأ أيضًا، إلى 14.9٪ في مايو من 17.2٪ في الشهر السابق.

انخفاض معدل التضخم في فرنسا

وفي سياق آخر، انخفض معدل التضخم في فرنسا بشكل ملحوظ في مايو، على أساس سنوي مسجلًا 5,1 %، بعد أن بلغ 5,9 % في أبريل الماضي، وأكثر من 6 % مطلع العام، وفقًا لتقدير أولي نشره اليوم الأربعاء المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

وكتب جوليان بوجيه، رئيس القسم الاقتصادي في المعهد على «تويتر»: «للمرة الأولى منذ سنة، تنخفض أسعار المستهلك في فرنسا عن مستواها الذي كان يبلغ نحو 6 %. هذا الانخفاض كان أكبر مما كان متوقعًا»، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وعزا المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في بيان «انخفاض التضخم هذا إلى التباطؤ على مدى عام واحد في أسعار الطاقة (...) والسلع المصنعة والخدمات»، وكذلك السلع الغذائية التي ارتفعت بمقدار 14,1 % على أساس سنوي في مايو، في مقابل 15 % في أبريل.

ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة

واستمر ارتفاع أسعار المنتجات الطازجة (+ 10,4 % على أساس سنوي) بالوتيرة نفسها تقريبًا كما في أبريل (+ 10,6 %)، لكن في المقابل ازدادت تكلفة المنتجات الغذائية الأخرى بسرعة أقل (14,8 % في مقابل 15,8 % في أبريل).

وتراجع التضخم بشكل أكثر وضوحا بالنسبة للطاقة التي ارتفعت أسعارها بنسبة 2 % على أساس سنوي في مايو بعدما قفزت بنسبة 6,8 % في أبريل وأكثر من 10 % في الأشهر الأخيرة، وكذلك، تباطأت إنما بوتيرة أقل تكلفة السلع المصنعة (+ 4,1 % على أساس سنوي في مايو) والخدمات (+ 3 %).

التضخم

وقال وزير الاقتصاد برونو لومير في حديث إذاعي إن «التضخم يتباطأ، لا بل يتباطأ بشكل حاد».

أما فرنسوا فيليروا دي جالو، محافظ بنك فرنسا، فقال «إنها بالطبع خطوة في الاتجاه الصحيح. من المحتمل جدًا أننا تجاوزنا ذروة التضخم»، مشيرًا إلى أن «كل عناصر التضخم تبدو في تباطؤ».

ومن المقرر أن ينشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في منتصف يونيو تقديرا آخر للتضخم في شهر مايو.