ترقي المحترفين، مباريات قوية على تذكرة التأهل بين النجوم والمريخ والشرطة

ترقي المحترفين، يسدل الستار اليوم الثلاثاء، على مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدورة ترقي المحترفين المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” بمواجهتي النجوم ضد المريخ البورسعيدي، والشرطة مع نجمة سيناء في تمام الرابعة والنصف عصرا.

ويتنافس علي تذكرة التأهل لدوري المحترفين “ القسم الثاني أ” فرق النجوم متصدر الترتيب وكلا من الشرطة والمريخ البورسعيدي فيما خرج نجمة سيناء من المنافسة.

ويحتل فريق النجوم صدارة ترتيب دورة ترقي المحترفين مجموعة القاهرة والقناة قبل الجولة السادسة والأخيرة من دورة ترقي القسم الثالث المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ”.

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وتضم دورة ترقي دوري القسم الثالث المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” 4 فرق وهي النجوم والشرطة ونجمة سيناء والمريخ البورسعيدي أوائل المجموعات من الخامسة حتى الثامنة

ترتيب دورة الترقي بعد الجولة الخامسة



1- النجوم 10 نقاط

2-اتحاد الشرطة 8 نقاط

3-المريخ 8 نقاط

4-نجمة سيناء تقطة.

وتحظي مباراة النجوم مع المريخ البورسعيدي بملعب السكة الحديد بأهمية كبيرة خاصة أن فوز النجوم بالمباراة يؤهلة لدوري المحترفين دون النظر لنتيجة مباراة الشرطة، بينما لو حقق المريخ الفوز علي النجوم ستلعب لغة الحسابات في تحديد المتأهل عن المجموعة.

كما أن التعادل بين النجوم والمريخ لن يكون في مصلحة المريخ البورسعيدي خاصة أنه سطيح به خارج المنافسة

نتائج الجولة الخامسة لدورة ترقي المحترفين



وحسم التعادل نتيجة مباريات الجولة الخامسة لدورة ترقي دوري القسم الثالث لكرة القدم.

وتعادل النجوم مع الشرطة بهدف لكل منهما، والمريخ البورسعيدي مع نجمة سيناء سلبيا بالجولة الخامسة.

نتائج الجولة الرابعة لدورة ترقي المحترفين



و أسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة لدورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” “مجموعة القاهرة والقناة” عن فوز النجوم على نجمة سيناء 5-2 وتعادل الشرطة مع المريخ 0-0.

نتائج مباريات الجولة الثالثة لدورة الترقي



وكانت نتائج مباريات الجولة الثالثة لدورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ” أسفرت عن فوز المريخ البورسعيدي على الشرطة 2-1، والنجوم على نجمة سيناء 3-0.

نتائج مباريات الجولة الثانية لدورة الترقي



حقق فريق النجوم الفوز على المريخ البورسعيدي 1-0 عن طريق اللاعب أحمد رمضان من ركلة جزاء في دورة الترقي المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ”.

كما حقق فريق الشرطة الفوز على نجمة سيناء 2-1 في الجولة ذاتها.

أحرز هدفي الشرطة محمد فرحات ومحمود شوقي، بينما أحرز عبد الله محمد هدف نجمة سيناء.

نتائج الجولة الأولى لترقي القسم الثالث

وكان المريخ البورسعيدي حقق الفوز علي نجمة سيناء بهدف نظيف، واتحاد الشرطة على النجوم 1-0 في افتتاح مباريات ترقي دوري القسم الثالث المؤهلة لدوري القسم الثاني “أ”.

دوري القسم الثاني، يتنافس 8 فرق على تذكرتين للصعود لدوري المحترفين لدوري القسم الثاني الموسم الجديد بعد تأهل مكادي عن المجموعات من الأولى إلى الرابعة.

كما تتنافس 4 فرق وهم راية ودلفي وبلقاس ومالية كفر الزيات أوائل المجموعات من التاسعة حتى الثانية عشر لتأهل فريق من بينهم لدوري المحترفين.

وكان نادي مكادي حسم صعوده لدوري المحترفين الجديد بعد الفوز على القوص بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتصدر نادي مكادي مجموعته بدوري ترقي دوري القسم الثالث برصيد 12 نقطة بفارق نقطة عن القوص ليضمن الصعود بشكل رسمي.

وأصبح مكادي هو أول الصاعدين لدوري المحترفين لدوري القسم الثاني الذي سيبدأ في الموسم المقبل والمكون من 20 فريقًا.

دوري القسم الثاني، وتنشر فيتو نظام الصعود والهبوط من مسابقة دوري القسم الثالث والتي أعلنها اتحاد الكرة في لائحة البطولة الموسم الجاري.

الصعود لدوري القسم الثاني “أ”



وتقام دورة ترقي رباعية بين وائل المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

كما تقام دورة ترقي رباعية بين أوائل المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

كما تقام دورة ترقي رباعية بين أوائل المجموعات التاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر ويصعد صاحب المركز الأول إلى دوري القسم الثاني “أ” موسم 2023-2024.

الصعود لدوري القسم الثاني “ب”



وتصعد أوائل المجموعات بدوري القسم الثالث التي لم توفق في التأهل لدوري القسم الثاني “أ” إلى دوري القسم الثاني “ب”.

كما يصعد الفريق صاحب المركز الثاني في كل مجموعة من المجموعات الـ 12 بإجمالي 12 فريقًا الي دوري القسم الثاني “ب” موسم 2023-2024.

كما يصعد الفريق صاحب المركز الثالث وعددهم 6 فرق من المجموعات الخامسة والسادسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر إلي القسم الثاني “ب” الموسم الجديد.