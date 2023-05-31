استئصال ورم ضخم يزن 20 كيلو من بطن سيدة بأورام طنطا

أعلن الدكتور محمد شوقي مدير مركز أورام طنطا التابع للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة نجاح فريق طبي بالمركز في استئصال ورم ضخم يزن 20 كيلو من بطن سيدة تبلغ من العمر 33 عاما في جراحة دقيقه استغرقت نحو 4 ساعات.

وقال الدكتور إسلام النجار، استشاري جراحة الأورام، إن المريضة كانت تعاني من آلام بالحوض والبطن وصعوبة بالتنفس وضعف بعضلة البطن، وبإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود ورم ضخم بالبطن متغلغل داخل الفص الأيمن للكبد ومتصل بالقولون من الأسفل مع تغلغل بالكلية اليمني ووجود التصاقات مع الوريد الأجوف السفلي والوريد الكبدي والقناة المرارية، وعليه تم إجراء جراحة استئصال للورم بالكامل، وبلغ وزنه 20 كيلوجراما، في جراحة استغرقت أكثر من 4 ساعات، ووضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

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وضم الفريق الطبي، الدكتور أحمد بحر، استشاري جراحة الأورام بالمركز، والدكتور إسلام النجار استشاري جراحة الأورام، والدكتور محمد بسيوني والدكتور ياسر عبد الشافي أخصائي جراحة الأورام بالمركز، إلى جانب طاقم تخدير على أعلى مستوى برئاسة الدكتور خميس عبد الله، وطاقم تمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

من جانبه، قال الدكتور محمد شوقي، مدير مركز الأورام بطنطا، أن عمليات استئصال الأورام تكون صعبة نسبيا، لأنها ليست تقليدية، ولا يدخل الطبيب على التشريح الطبيعي للجسم لأن الورم عبارة عن تشوه في الخلايا وينتج عنه تشوه في الأنسجة، متابعا: في الطبيعي نعرف أماكن الشرايين والأوردة وغيرها، لكن مع الورم نبحث عن الأصل أو الجزء المشوه لاستئصاله دون الإضرار بالمريض، وهذا ما يميز جراحة الأورام عن الجراحة العامة.

استئصال ورم 7 كيلو من رحم مسنة بمستشفى الباجور

تمكن أطباء مستشفى الباجور التخصصي بمحافظة المنوفية، من استئصال وزرم بالرحم والمبيض يزن 7 كيلو جرامات ومنديل البطن السفلي والزائدة الدودية لمريضة، بعد أن خضعت المريضة لجراحة عاجلة.

وأكد مصدر بمستشفى الباجور التخصصي أنه تم استقبال مريضة بعيادة جراحة الأورام عمرها 84 عاما وتعاني من تضخم بالبطن وبعد الاطلاع على الاشاعات والرنين المغناطيسي وإجراء التحاليل والعروضات اللازمة، وعلى الفور تم استدعاء أطباء الجراحة بالمستشفى وتحضير المريضة للعمليات.

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وتابع المصدر أنه تبين من الأشعات والتحاليل وجود ورم بالرحم والمبيضين حجمه (٢٧*١٤سم ووزنه ٧ كجم)، وتم إرسال العينه للفحص الهيستوباثولوجي، وتم تحضير المريضة للعمليات.

وأكد المصدر أن فريق عمل الجراحة تكون من الدكتور محمد مصطفى متولي اخصائي جراحة الأورام، والدكتور احمد ابراهيم ندا اخصائي النساء والتوليد، والدكتورمحمد النمر طبيب الجراحة، والدكتور إبراهيم عطية اخصائي التخدير، والدكتور أحمد المراكبي طبيب التخدير.