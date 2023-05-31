وزارة الرياضة تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية

عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، اجتماعًا تنسيقيًا مع اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة تفعيل بنود مذكرة التفاهم المشتركة، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل مذكرة التفاهم بين الشباب والرياضة واتحاد الصناعات

تتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الجانبين بهدف خدمة المجتمع، ودعم الإنتاج الوطني، ودراسة أوجه التعاون في تنظيم بعض المعارض في الفترة المقبلة على أن يتم البدء بالقاهرة الكبرى كمرحلة أولى.

-إعلانات-

وزارة الشباب والرياضة تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع اتحاد الصناعات المصرية، فيتو

ومن جانبها، أكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب علي أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة ومنها اتحاد الصناعات المصرية في تنظيم وتفعيل كافة المعارض التي تخدم الشباب، وتسهم في مساعدة الشباب أصحاب المشروعات لتسويق منتجاتهم.

حضر الجلسة التنسيقية من اتحاد الصناعات المصرية اللواء عمرو إمام مدير العلاقات العامة وعضو لجنة الدراسات الاستراتيجية باتحاد الصناعات المصرية، ومن وزارة الشباب والرياضة نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، أميرة عبد الشافي، ورضا الفقي مسئولي المعارض بالإدارة المركزية لتمكين الشباب.

من ناحية أخرى، التقى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر؛ لتقديم التهنئة بتأهله التاريخي لربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة بجنوب أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر اللقاء، الدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، محمد الشاذلي مدير عام المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، ومحمد الصفتي مدير عام المكتب الفني.

أكد الدكتور أشرف صبحي، حرصه الشخصي علي لقاء نجم منتخبنا الوطني لتنس الطاولة عمر عصر، فور عودته من بطولة العالم بجنوب أفريقيا، مشيرًا إلي أن ثمار دعم القيادة السياسية للرياضة المصرية تجلت في النتائج غير المسبوقة التي يحققها أبطالنا الرياضيون خلال مشاركاتهم في مختلف المنافسات القارية والدولية والأوليمبية والبارالمبية.

ونوه وزير الشباب والرياضة إلي أن الدولة المصرية مُمثلة في وزارة الشباب والرياضة تعمل دومًا علي إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه أبطالنا المصريين قبل أو أثناء أو بعد المشاركات المختلفة في مختلف المحافل الدولية والقارية، مصدرًا قرارًا باعتبار عمر عصر سفير الوزارة للرياضة المصرية.

وأشار الوزير إلي أن وزارة الشباب والرياضة مستمرة في رعاية ودعم أبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات، بجانب برنامج الرعايات الخاصة بالأبطال، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والكيانات المصرفية وشركات القطاع الخاص، الأمر الذي هيأ المناخ أمام أبطالنا في العديد من اللعبات خلال السنوات الأخيرة لتحقيق إنجازات غير مسبوقة.

وتوجه لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة عمر عصر، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة علي كافة الجهود المبذولة من أجل إزالة كافة المعوقات التي تواجهه في مختلف منافساته الدولية والقارية، والدعم اللامحدود المُقدم لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، قائلًا: " نتطلع دومًا إلي عزف النشيد الوطني في كل المحافل العالمية".

وحقق عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة إنجازا تاريخيا خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في جنوب أفريقيا.

وتأهل عمر عصر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى ربع نهائي بطولة العالم لتنس الطاولة المقامة حاليا في جنوب أفريقيا.

ووصل عمر عصر إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على الكرواتي توميسلاڤ بوسار المصنف رقم 45 على العالم بنتيجة (4-0).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-6) - (11-9) - (12-10) - (11-9).

ويعد عمر عصر هو اللاعب المصري الوحيد الذي استطاع الوصول إلى الدور ربع النهائي في تاريخ مشار كات مصر ببطولات العالم.

كأس أفريقيا لتنس الطاولة

وتوج عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة والنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس أفريقيا، والتي أقيمت مؤخرا في كينيا.

وحصد عمر عصر الميدالية الذهبية بعد الفوز على النيجيري أرونا كوادري بنتيجة (4-1)، في نهائي منافسات الفردي ببطولة كأس أفريقيا.

هنا جودة بطلة أفريقيا

وعلى مستوى السيدات، حصدت هنا جودة المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتها في نهائي الفردي ببطولة كأس إفريقيا.

وفازت هنا جودة بالميدالية الذهبية بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-3).

وجاءت نتائج الأشواط: (11-9)، (11-6)، (7-11)، (8-11)، (11-9)، (15-13).

كما توجت مروة الهضيبي لاعبة منتخب تنس الطاولة، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال، بعد الفوز على سارة حنفي لاعبة منتخب الكاميرون في مباراة المركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.