الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

تدريب 175على برنامج icdl بالشرقية

تدريب 175على برنامج icdl
تدريب 175على برنامج icdl بالشرقية،فيتو

أكد  ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي )  مشيرًا إلى أن المركز خلال شهر مايو الجاري قام بتنفيذ  ٣ دورات تدريبية لعدد ١٥٧ متدربا حيث عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber) كما اختبارات ICDL استفاد منها  ١٠٥ متدربين وعقد دورة  عن برنامج إعداد القادة  استفاد منها ١٧ متدرب كما عقد دورة  عن التفكير التصميمي ودعم اتخاذ القرار استفاد منها ٣٥ متدربا وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام باستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح( الاجتماع الأول - الاجتماع الثاني ) استفاد منها ٥٣ متدربا.

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محافظ الشرقية يكرم السكرتير العام المساعد

المركز هو أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية 

وقال ممدوح الشرقاوى  إن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم  وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

المحافظ يؤكد على دور مركز التدريب الحيوى 

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الحيوي وإلهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء , وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تنفيذى الشرقية 

ناقش مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الموقف التنفيذي للمراكز التكنولوجية للمحافظة لاستعراض الخدمات المؤداه للمواطنين، في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام ومراد رأفت السكرتير العام المساعد

حضور الاجتماع 

وذلك بالإضافة إلى اللواء السعيد عبد المعطي وسعد الفرماوي الخبيرين الوطنيين للمحافظة والعميد وائل عبد القادر المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والمُقدم محمد سالم وكيل إدارة المرور، والمُقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

محافظ الشرقية يشيد بهيئة الرقابة الإدارية

إنشاء 50 مركزًا 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية إن المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية  أكدت أنه تم الانتهاء من إنشاء 50 مركزًا تكنولوجيا بالوحدات المحلية بمراكز الزقازيق ومنيا القمح  ومشتول السوق وههيا والإبراهيمية وكفر صقر وجاري رفع كفاءة الوحدات المحلية بمراكز أبو حماد وبلبيس وديرب نجم وأولاد صقر وفاقوس بإجمالي عدد 47 وحدة محلية، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

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التدريب على البرامخ مركز التدريب والتنمية البشرية 3دورات تدريبية ممدوح الشرقاوي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مركز التدريب

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