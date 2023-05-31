الأربعاء 31 مايو 2023
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محافظات

شقيقان يعتديان على نجلة عمهما بسبب الخلافات فى الدقهلية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

نشبت مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة لخلافات بينهم نتج عنها استئصال للرحم والطحال ووفاة الجنين علي يد شقيقان تعديا على نجلة عمهما فى الدقهلية.

 

حيث تعدى شقيقان على نجلة عمهما بقرية برهمتوش التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وذلك بعد نشوب خلافات عائلية بينهم مما تسبب فىإاصابتها بنزيف بالتجويف البريتوني واستئصال الطحال وانفجار الرحم ووفاة جنين عمره 20 أسبوع بباطنها.


كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد احمد الجميلي، مامور مركز شرطة السنبلاوين بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام بوصول"سلمى.إ.م.ا"،21  عاما، ربة منزل ومقيمة قرية برهمتوش مصابة بالتجويف البريتوني وبها إصابات متعددة "ادعاء تعدي من آخرين".

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علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم حمدي الطبنولي، رئيس المباحث، إلى المستشفي وبسؤال المصابة بعد استئصال الطحال والرحم ووفاة جنينها داخل بطنها، اتهمت نجلي عمها كلا من "العوضي.ر.ا"،37 عاما، صاحب مقلة، وشقيقة"الغريب"، 27 عاما، صاحب مقلة، ويقيما بذات القرية بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وأحداث ما بها من إصابات لوجود خلافات عائلية بينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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الخلافات استئصال اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية قرية برهمتوش اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية أمن الدقهلية النيابة العامة محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية

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