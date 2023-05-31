محافظ بني سويف يبحث إقامة مشروعات في مجال الطاقة الشمسية | صور

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إقامة بعض المشروعات الاستثمارية والصناعية في مجال الطاقة الشمسية المتجددة، ومشروعات تخزين ثاني أكسيد الكربون في صهاريج تفريغ البترول، والتي تتماشى مع توجيهات الدولة نحو التوسع في تنويع مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة.

لقاء محافظ بني سويف بمسؤولي المجموعة

محافظ بني سويف

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف وفدًا من شركة تيتان مصر للأسمنت التابعة لمجموعة تيتان العالمية اليونانية، والذي ضم: مارسيل كوبز، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكريستوس باناجو بولوس المدير الاقليمي، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، والمهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، وتوني عثمان مدير العلاقات الحكومية بالمجموعة.

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وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع ممثلى المجموعة، إقامة بعض المشروعات الاستثمارية والصناعية في مجال الطاقة الشمسية المتجددة، ومشروعات تخزين ثاني أكسيد الكربون في صهاريج تفريغ البترول، والتي تتماشى مع توجيهات الدولة نحو التوسع في تنويع مصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، حيث رحب المحافظ بأي مقترحات لمشروعات استثمارية، تدعم إستراتيجية بني سويف التنموية التي تشمل النهوض بــ 6 قطاعات اقتصادية رئيسية أساسية من أبرزها قطاع الصناعة والاستثمار.

لقاء محافظ بني سويف بمسؤولي المجموعة

15 مليار استثمارات

كما تناول اللقاء عرض موجز عن مجمل أنشطة ومجالات عمل مجموعة تيتان، والتي تمتلك بشكل مباشر العديد من المشروعات في عدة دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية،ولديها في مصر مجموعة شركات تشمل "الأسكندرية لأسمنت بورتلاند وتيتان للخرسانة والركام مصر وشركة الطاقة البديلة الخضراء "بجانب أسمنت بني سويف" بحجم استثمارات تقترب من 15 مليار جنيهًا، تعمل في مجال إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه، وتوفر آلاف من فرص العمل، بجانب مساهماتها المتميزة في مجال العمل الأهلي تفعيلاُ لمسؤوليتها المجتمعية.

وأكد توني عثمان مدير العلاقات العامة والخارجية بمجموعة تيتان للأسمنت، على دور المجموعة في المشاركة المجتمعية والمساهمة في المحافل المختلفة كونها من نسيج المجتمع وجزء لا يتجزأ، وفي هذا الإطار نشترك مع الجهات المختصة والمعنية في تقديم يد العون للفئات المحتاجة لأننا أبناء وطن واحد، ولابد أن نتضافر جميعا لتحقيق طموحاته وآماله.

جانب من اجتماع مسؤولي المجموعة

المشاركة المجتمعية

وأضاف "عثمان" أن خطة المجموعة فى المشاركة المجتمعية متنوعة، حيث تشمل تعاونًا مع قطاع الصحة بدعم مستشفى بني سويف بحضانات وأجهزة تنفس وأشعة وتحاليل، وكذلك قطاع الشباب والرياضة بتنظيم مسابقات للشباب والطلائع بمراكز الشباب والأندية، فضلًا عن تقديم مساعدات مالية لزواج الفتايات اليتميات من خلال التعاون مع مؤسسة مسجد السيدة حورية، ومنح قروض حسنة للسيدات لإقامة مشروعات صغيرة، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، إضافة إلى دعم مستشفى بني سويف الجامعي بتجهيز معمل علمي ومدرج بكلية العلوم، وتوقيع برتوكول لتأهيل وتدريب طلاب الكلية والاستفادة بالكوادر الفنية المتميزة بالمصانع التابعة للمجموعة.