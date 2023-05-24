إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ببني سويف

أصيب 16 شخصا مساء اليوم في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي نطاق محافظة بني سويف.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى كلا من كريستينا عماد كمال 22 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف اليسرى، مرينا عماد كمال 20 سنة جروح وكدمات،استليا كرولس كمال 3 سنوات جروح وكدمات، مينا كرولس كمال عمره عام مصاب جروح وكدمات، كرولس عماد كمال 10 سنوات جروح وكدمات، عماد كمال راشد 43 سنة مصاب جروح وكدمات، ملوك توت فايز 45 سنة جروح وكدمات، حنان نعيم فهيم 46 سنة جروح وكدمات، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا.

-إعلانات-

كما استقبل المستشفى: سندي أشرف خليل 16 سنة مقيم القاهرة اشتباه كسر بالزراع الأيسر، إبرام أشرف خليل 14 سنة مقيم القاهرة مصاب جروح وكدمات، نادية فهيم استفانوس مقيم القاهره 45 سنة مصاب اشتباه خلع بالكتف اليسرى، سامي حنا شحاته 43 سنة مقيم اسيوط مصاب جروح وكدمات، نوره وكيم عزت مقيم المنيا 40 سنة جروح وكدمات، كرولس عادل جرجس 21 سنة مقيم المنيا جروح وكدمات، ياسر عياد رزق 42 سنة مقيم المنيا جروح وكدمات، فادي ياسر عياد 19 سنة مقيم المنيا مصاب جروح وكدمات.



تم استقبال المصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وجارى تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف والدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية.

ودفعت إدارة المرور بأوناشها لرفع آثار الحادث من الطريق، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للوقوف على اسباب الحادث بمعرفة المختصين وملابساته، وتحرير المحضر وإخطار جهات التحقيق.