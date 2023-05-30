الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

ضمن مبادرة "600 ألف باب رزق"

حياة كريمة والأورمان يسلمان 118 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي بني سويف

التحالف الوطني للعمل
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.فيتو

يستكمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم ممثلًا في مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة 600 ألف باب رزق بمحافظة بني سويف، وذلك لتسليم 100 مشروع تمكين اقتصادي و18 كشكا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وسط أجواء احتفالية حضرها ممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتماشيًا مع بروتوكول التعاون المُبرم بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية  من خلال تنفيذ 2000 مشروع تنموي لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

وتم تسليم المشروعات والأكشاك للحالات المستحقة للدعم والتي تم تحديدها من خلال فرق البحث الميداني لمؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان كاملة التراخيص والأوراق فضلًا عن تقديم الدعم المالي لهم لتمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.

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الجدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اطلق المرحلة الأولى من مبادرة "600 ألف باب رزق" من محافظة الفيوم الثلاثاء الماضي والتي تُعد اولي خطوات مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتمكين الاقتصادي لدعم الفئات الأكثر إحتياجًا بكافة محافظات الجمهورية.


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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤسسة حياة كريمة جمعية الأورمان

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