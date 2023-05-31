الأربعاء 31 مايو 2023
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رياضة

ميداليات وهدايا ودورة ودية في مران المصري لتحفيز اللاعبين (صور)

ميمي عبد الرازق،
ميمي عبد الرازق، فيتو

المصري، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة  على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب.   

وخلال المران قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى فريقين لإقامة مباراة بينهم والفريق الفائز سوف يحصل على كأس قام بشراؤه ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري.

وفاز الفريق الأصفر والذي يضم محمود جاد، محمد دبش، إسلام المزين، حسين السيد، أسامة الجزار، حسام جريشة، فرانك ايتوجا، مهند صادق.

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وفاز الفريق الأصفر  ببطولة الدورة الرباعية التي نظمها الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الدكتور ميمي عبد الرازق خلال مران اليوم.

الفريق الأصفر استحق الفوز بالكأس وميداليات المركز الأول بعد منافسة قوية مع الفرق الأخرى.

يشارك الثنائي عبد الرحيم دغموم وعماد الدين بوبكر نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري التدريبات الجماعية للفريق بمران اليوم الثلاثاء بعد وصولهما أمس القاهرة من بلادهم بعد حصولهم على راحة لمدة 5 أيام للسفر للاطمئنان على أسرهم.

يدرس الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق إقامة مباراة ودية تجريبية للفريق الأول للكرة يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة نظيره غزل المحلة في الجولة الـ 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة  في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 31 لبطولة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

القيمة التسويقية للمصري وغزل المحلة 

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي المصري 7.58 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لفريق غزل المحلة  5.58 مليون يورو. 

ويعتبر الجزائري عبد الرحيم دغموم أغلى لاعب في قائمة النادي المصري، وتبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو. 

أحمد الشيخ هو أغلى لاعب في قائمة غزل المحلة وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو. 

إسلام الجزار يغيب عن مباراة غزل المحلة 

تأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة، المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل، وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري بالجولة الـ 29 والتي انتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.

تاريخ مواجهات المصري وغزل المحلة 

والتقى المصري والاتحاد السكندري  71 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، وحقق المصري الفوز في 25 مباراة، وتلقى الهزيمة في 19 مباراة، وتعادل الفريقين 27 مباراة. 

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز المصري بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء   بتاريخ  22 مارس 2006 بالدوري الممتاز. 

وحسم التعادل بين المصري وغزل المحلة الفوز في أخر مباراة جمعت بينهما بهدف لكل من  للفريقين يوم 20 يناير 2023 من مسابقات الدوري  المصري الممتاز على ملعب إستاد الجيش ببرج العرب.

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي صرف مستحقات الجهاز الفني بقيادة ميمي عبد الرازق وجهازه المعاون لشهر مايو الجاري قبل مواجهة غزل المحلة بالجولة الـ 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز. 

 

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المصري غزل المحلة الدورى المصرى الممتاز ميمي عبد الرازق إسلام الجزار

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