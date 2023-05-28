صحة الشرقية: حملة تنشيطية لـ حقك تنظمي بالإدارات الصحية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا لمبادرة ( أيامنا أحلي ) سوف تقوم المديرية بتنظيم حملة تنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بجميع عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة بالمحافظة تحت شعار (حقك تنظمي)، وذلك على مرحلتين المرحلة الأولى في الفترة من 4-8 يونيو 2023 بالإدارات الصحية بـ ( القنايات – ههيا – بلبيس - منشأة أبو عمر – أبو كبير - مشتول السوق – الحسينية – أولاد صقر – أبو حماد – صان الحجر ) والمرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 15 يونيو 2023 بالإدارات الصحية بـ ( الزقازيق – الإبراهيمية - فاقوس – الصالحية الجديدة – كفر صقر – ديرب نجم – منيا القمح – العاشر من رمضان – القرين ) وذلك من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربون على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها.

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تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية -حقك تنظمي -

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمي عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية إن وكيل وزارة الصحة بالشرقية أوضح أن الحملة سوف تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار والكشف الطبي على السيدات بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية وتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، لافتا إلى أن الحملة تستهدف تقديم الخدمات مجانًا لجميع السيدات بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

ومن جهته أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيدًا بمبادرات وزارة الصحة والتي تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

متابعة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى

وقامت الفرق الطبية المشاركة في المبادرات الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، بالإدارة الصحية بأبوحماد، بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين والمواطنات، بالمناطق النائية بالتوابع والكفور والعزب، التابعة للإدارة الصحية، وتقديم الخدمة لكبار السن بالمنازل، بجانب تقديم التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين من خلال مرور فرق التثقيف على منازل أصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وذلك في نطاق قرى الأسدية، والشيخ جبيل، والبوزة، والعزب والكفور المجاورة لها،

المنسق العام للمبادرات الصحية

وذلك ضمن خطة العمل التي تم وضعها تحت إشراف المنسق العام للمبادرات الصحية الرئاسية بالمحافظة، ومدير الإدارة الصحية بأبوحماد، بهدف توصيل الخدمات الطبية للأماكن النائية وذات الطبيعة الخاصة، وتسهيلا على المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية. وذلك في إطار مبادرات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتوسع في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، وبدعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،

المبادرة تستهدف المرأة من 18حتى 25 ومن 25حتى 25 وتثقيف ما فوق 35

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمي عن مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية إن الدكتور هشام مسعود أشار بأن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة تستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات من عمر ١٨ فأكثر مقسمة إلي فئات عمرية مختلفة "من ١٨: ٢٥ عام، ومن ٢٥: ٣٥ عاما، وأكثر من ٣٥ عاما" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، مع توفير مستلزمات العمل بها، وتخصيص أماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، والأحرار التعليمي، والتي تقدم خدمات الفحص بجهاز الماموجرام، والسونار، وإجراء عمليات جراحية لإستئصال أورام الثدي، وتقديم العلاج اللازم

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