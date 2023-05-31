الأربعاء 31 مايو 2023
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منوعات

بينهم 41,6% أجانب، عدد سكان السعودية 32,2 مليون نسمة

الرياض، فيتو
الرياض، فيتو

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، عن "تعداد السعودية 2022"، بوصول عدد سكان البلاد إلى 32.2 مليون نسمة، فيما بلغت نسبة الأجانب بينهم 41.6%.

وبلغ عدد المقيمين في السعودية 13.4 مليون نسمة.

فيما بلغت نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما 63% من إجمالي عدد السكان.

الذكور 61.2%

ويمثل عدد الذكور نسبة 61.2% من عدد سكان السعودية، والإناث يمثلن 38.8% من عدد سكان.

وبحسب الهيئة، فإن نسبة النمو في سكان السعودية بلغت 34.2% بالمقارنة مع إحصاء العام 2010.

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وبلغ عدد سكان العاصمة السعودية الرياض 8.6 مليون نسمة.

تعداد السكان بالسعودية، فيتو

التقويم الدراسي الجديد

من جانب آخر، أوضحت وزارة التعليم بالسعودية، أن التقويم الدراسي الجديد للعام 1445ھ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني، يشتمل على 3 فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوِّعة أثناء العام الدراسي، إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

الفصل الدراسي الأول

وبينت أن الفصل الدراسي الأول يبدأ يوم الأحد 4 / 2 / 1445هـ الموافق 20 / 8 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م، إضافةً إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 22 / 8 / 1445هـ الموافق 3 / 3 / 2024م، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 4 / 12 / 1445هـ الموافق 10 / 6 / 2024م.

وتأتي عودة المشرفين التربويين ومنسوبي مكاتب التعليم والمدارس والمعاهد في جميع المراحل الدراسية ورياض الأطفال، وكذلك بداية اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 26 / 1 / 1445هـ الموافق 13 / 8 / 2023م.

10 إجازات متنوعة

ويشتمل التقويم الدراسي الجديد على 10 إجازاتٍ متنوعة، منها 4 إجازاتٍ مطوَّلة، وإجازتا نهاية الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إضافةّ إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

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ويمنح التقويم الدراسي للعام 1445ھ الجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات مرونة التعديل وفق ضوابط محددة، كما جرى تحديد بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 / 1447 هـ يوم الأحد 14 / 2 / 1446هـ الموافق 18 / 8 / 2024م.

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الهيئة العامة للإحصاء السعودية تعداد السعودية 2022 عدد المقيمين في السعودية إجمالي عدد السكان عدد سكان السعودية نسبة النمو في سكان السعودية عدد سكان العاصمة السعودية الرياض

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