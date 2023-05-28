السعودية تتوقع فتح 100% من مجالات الاستثمار داخلها خلال 8 شهور

قال فهد المنصور الهاشمي، رئيس القطاع العقاري والبناء والتشييد بوزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية على هامش الدورة الثامنة لملتقى "بناة مصر"، تحت عنوان "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، والمُنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وينظمه الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة رئيسية من الهيئة السعودية للمقاولين أن السعودية تتوقع فتح ١٠٠٪ في مجالات الاستثمار المتعددة خلال ال٨ شهور القادمة.

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وأكد فهد المنصور أنه بعد فترة كبيرة من اعتمدت السعودية على الموارد النفطية حيث كان يصل إلى نسبة ٩٠٪ ولكن تنوعت هذه القطاعات حاليًا أصبح ٥٠٪ نفطي و٥٠ الموارد الأخري منها العقاري والترفيهي والكثير غيرها.

وأضاف المنصوري أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري تقدر على أساس القيمة الكلية للمشروعات بدأ من التصميم وحتي إدارة المنشأة والذي يجعل اختيار المقاولين او المستثمرين من الخارج في غاية الدقة، مؤكدًا ان الأول والافضل فقط يمكنهم الدخول إلى السوق العقاري.

وأشار فهد المنصوري إلى وجود موقع إلكتروني للقطاع العقاري بالسعودية للتسهيل على المستثمرين الوصول وتقديم مشاريعهم من مكانك فلا حاجة للسفر إلى المملكة حتي تبدأ استثماراتك، وكذلك العديد من التسهيلات الموجودة سواء للجمارك او الترخيص فلا يحتاج المستثمر الذهاب إلى أى مؤسسة حكومية لاستخراج أي أوراق وانما من مقر القطاع.

الإسكان: شركات المقاولات المصرية قادرة على تنفيذ المشروعات بالخارج

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة الثامنة لملتقى "بناة مصر"، تحت عنوان "فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"، والمُنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وينظمه الاتحاد الإفريقي لمقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة رئيسية من الهيئة السعودية للمقاولين، وبحضور عدد من الوزراء، ووفود الدول العربية والإفريقية، ورواد التشييد والبناء والتطوير العقاري بمصر وأفريقيا.



وفى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بالملتقى، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظرًا لما تشهده منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، مضيفا: لدينا قطاع متميز للتشييد والبناء، سواءً في إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات النقل والطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وغيرها من المشروعات المتنوعة.



وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، وفي مقدمتها شركة المقاولون العرب، تكونت لديها خبرة كبيرة في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء في إنتاج مواد البناء المختلفة، وقدرات الكوادر البشرية، وحجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، فقد بلغ عدد الشركات العاملة في مختلف المشروعات على مستوى الجمهورية إلى نحو 3 آلاف شركة، وتلك الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات خارج الدولة المصرية، وخاصة لأشقائنا العرب والأفارقة.



وأوضح وزير الإسكان أن النهضة العمرانية، التي تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعتبر تنفيذًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، والذي استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصرى، حيث كانت مساحة المعمور المصرى 7 % من مساحة الجمهورية، وفي خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2014، تمت مضاعفة المعمور المصري تقريبا، حيث بلغت المساحة التي يتم العمل على تنميتها، نحو 14 % من مساحة الجمهورية، وبلغ حجم الطرق والمحاور التي تم تنفيذها، ضعف ما تم تنفيذه في مصر خلال الفترات السابقة.