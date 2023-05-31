المالية تقر سداد 1% من رسوم البضائع مسبقًا، وسدادها بالكامل بعد وصولها

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 119 تابع (أ)، الصادر في 29 مايو 2023، قرار وزير المالية رقم 268 لسنة 2023، بشأن السداد المسبق عن البضائع، وسداد 1% من الضرائب والرسوم المقررة مبدئيًا، على أن يتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 367 لسنة 2021 بالنص الآتى: "يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق عن البضاعة، وسداد نسبة (1٪) من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيًا، وذلك قبل وصول البضاعة إلى أراضى جمهورية مصر العربية، على أن يتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة وفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج"

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جاء القرار بعد الإطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 367 لسنة 2021 ؛ وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.