الثلاثاء 30 مايو 2023
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اقتصاد

معيط: نستهدف طرح سندات باندا في الربع الأول للسنة المالية المقبلة

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية، فيتو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تتوقع إصدار "سندات باندا" في السوق الصينية، مقومة بنحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية المقبلة.

 

إصدار سندات باندا

وتأتي تصريحات معيط، بعد أيام من إعلان "مجموعة البنك الأفريقي للتنمية" عن موافقتها على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار للسندات المصرية المزمع إصدارها في الصين خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر، بحسب موقع اقتصاد الشرق.

الدكتور محمد معيط وزير المالية، فيتو

وتأتي "سندات باندا" عبارة عن سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.

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وأوضح وزير المالية: "نأمل أن يكون إصدار سندات الباندا في الربع الأول من السنة المالية الجديدة إن شاء الله، متوقع أن تكون القيمة 500 مليون دولار".

 

أسواق السندات الدولية

طرقت مصر أسواق السندات الدولية في فبراير الماضي، عندما باعت صكوكًا سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات.

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أكثر دول الشرق الأوسط مديونية

تعد مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتعرض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة لكون البلدين المتنازعين من أهم مصادر السياحة إلى مصر. كما تواجه البلاد نقصًا في العملات الأجنبية، وخفّضت قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022. يبلغ حجم الدين الخارجي المصري 163 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.

 

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