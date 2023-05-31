الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة في الفيوم

العاب نارية،فيتو
العاب نارية،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عاطل بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة. 

ضبط 250 طن قمح داخل مطحن خاص قبل استخدامها في الدقيق الفاخر بأسيوط

حبس 3 أشخاص بتهمة حيازة كميات من الألعاب النارية في البحيرة

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية كائنة بدائرة مركز شرطة الشواشنة. 

-إعلانات-

 

وعثر بداخلها على (عدد من أدوات تصنيع الألعاب النارية - 42 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلها عدد مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).


بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار والتربح منها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إدارة البحث الجنائى ألعاب نارية ألعاب النارية تصنيع الألعاب النارية شرطة الشواشنة قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

سقوط عصابة الشطة لسرقة التكاتك في القليوبية

القبض على سيدة هاربة من 65 حكما قضائيا بالقليوبية وتاجر مخدرات بالغربية

القضاء على بؤر إجرامية لتجارة المخدرات في المحافظات (صور)

القبض على محاسب بتهمة غسـل 3 ملايين جنيه

تحرير 2131 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني و552 لقائدي الدراجات النارية

حالة الطرق اليوم، محور 26 يوليو وشارعي شبرا ورمسيس وكورنيش النيل الأكثر زحاما

حبس تشكيلين عصابيين ضما 12 متهما بتهمة سرقة الدراجات النارية والسيارات

حبس 30 متهما 4 أيام بتهمة حيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة

الأكثر قراءة

علاء مبارك يوجه رسالة لاذعة لأحمد سعد، بعد ارتدائه قميص "نسائي" وحلق

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 31-5-2023 ببداية التعاملات

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية (أسماء الأوائل)

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

ضبط السائق المتسبب في مصرع طبيب شهير ونجلته أعلى الطريق بالنزهة

بداية من غد، قطارات إضافية لخدمة هذه الخطوط تعرف عليها

هيئة الدواء توضح الفرق بين الفياجرا الأصلية والمغشوشة بالسوق

Advertisements

منوعات

المزيد

التلسكوبات الحالية عاجزة عن رصدها، صخور فضائية تبقى عالقة ملايين السنين

عرض سيجار عمره 80 عاما للبيع، تعرف على صاحبه

إيلون ماسك يشجع الصين على إرسال رائد فضاء إلى القمر

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 31-5-2023

سعر الدولار في البنوك الآن بمنتصف تعاملات اليوم

ارتفاع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الفاكهة، تراجع البرقوق السكري 5 جنيهات اليوم الأربعاء 31-5-2023 بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تاريخ مواجهات الأهلي والوداد المغربي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم الشرع في تحويل المقابر إلى مساكن

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية