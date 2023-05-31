ضبط مليون قطعة ألعاب نارية داخل ورشة في الفيوم

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عاطل بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في الفيوم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية كائنة بدائرة مركز شرطة الشواشنة.

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وعثر بداخلها على (عدد من أدوات تصنيع الألعاب النارية - 42 كرتونة مختلفة الأحجام بداخلها عدد مليون وحدة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار والتربح منها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

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