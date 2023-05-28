الأحد 28 مايو 2023
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تموين الشرقية: توريد 495 ألف طن قمح للصوامع

تموين الشرقية:توريد
تموين الشرقية:توريد 495 الف طن قمح للصوامع، فيتو

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة التموين إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٣٤٦٠ طنا و٩٢٩ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٩٤٥٢٠ طنا و  ١٦٥ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية وأشارت وكيل  وزارة التموين إلى أنه  يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو  175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر   210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع.

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تموين الشرقية: توريد 485 ألف طن قمح للصوامع

الدكتور محافظ الشرقية 

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

 

ماتم توريده من الأقماح 

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٤١٣٩طنا و٩٣٢ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم  ٤٨٤٥٨٨ طنا و900 كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية وأشارت وكيل  وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح

القمح يعتبر مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية 

أكد  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح  والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادى  حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة  وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

عدد الشون 58 شونة وصومعة وبانكر 

ومن جانبها أوضحت  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥١٧٨ طنا و٨٨٠ كيلو قمح ليصل إجمالي  كمية الأقماح المحلية  الموردة حتى اليوم  ٤٦٩٨٢٢ طنا و٧٤٠ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨ شونة وصومعة وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يتم إثبات حركة الوارد من الأقماح المحلية يوميا في سجل الحركة بالموقع التخزيني والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.

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جاهزية جميع مواقع التخزين 

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية  أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٥٠٣ أطنان و٢٣٦ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٦٤٦٤٣ طنا و٨٦٠ كيلو قمح وأشارت إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية أشارت وكيل وزارة التموين إلى أن  يحدد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2023 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على النحو 175 جنيها لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر 210 جنيهات لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع

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