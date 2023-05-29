تموين الشرقية: وصول القمح المورد إلى 497 ألف طن

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٧١٩ طنا و٢٦٣ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٩٧٢٣٩ طنا و٤٢٨ كيلو قمح مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية موسم حصاد ٢٠٢٣ إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الكمية المستهدف شراؤها والغرض من الاستخدام أماكن استلام الأقماح واسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

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أهمية محصول القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

تكثيف الحملات التموينية

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الادارة بحملة تفتيشيه وأثناء سير الحملة على طريق أبو كبير المناسترلي تم إيقاف سيارة ربع نقل محملة بزيت سيارات وبالفحص تبين أنها بدون فواتير، وتم التحفظ على 42 جركن زيت سيارات 20 لترا و24 جركن زيت سعة 5 لترات و96 جركنا سعة لتر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ( 6973 ) جنح مركز أبو كبير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة.

إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي

وأجرت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير ومفتشي الإدارة بالمرور اليوم حملة على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وتحرر المحضر جنح برقم 8101 لسنة 2023 لحيازة عدد ( 50 ) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها (2.5 ) طن والمحضر جنح برقم 8161 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 3 ) شكاير دقيق بلدي مدعم ومخالفة للتعليمات الخاصة بمواعيد الإنتاج والمحضر جنح برقم 8160 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم

تكليف وكيل الوزارة بالرقابة التموينية على السلع

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.