الأحد 28 مايو 2023
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محافظات

تموين الشرقية: التحفظ على 140 جركن زيت سيارات

محافظ الشرقية، فيتو
محافظ الشرقية، فيتو

كلف  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الادارة بحملة تفتيشيه وأثناء سير الحملة على طريق أبو كبير المناسترلي تم إيقاف سيارة ربع نقل محملة بزيت سيارات وبالفحص تبين أنها بدون فواتير، وتم التحفظ على 42 جركن زيت سيارات 20 لتر  و24 جركن زيت سعة 5 لتر و96 جركنا سعة لتر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ( 6973 ) جنح مركز أبو كبير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة.

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تموين الشرقية: توريد 495 ألف طن قمح للصوامع

إدارة تموين ههيا برئاسة محمد الألفي 

وأجرت  إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير ومفتشي الإدارة بالمرور اليوم حملة على الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وتحرر المحضر جنح برقم 8101 لسنة 2023 لحيازة عدد ( 50 ) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلوجرام، باجمالي كمية مقدارها (2.5 ) طن والمحضر جنح برقم 8161 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 3 ) شكاير دقيق بلدي مدعم ومخالفة للتعليمات الخاصة بمواعيد الإنتاج والمحضر جنح برقم 8160 لسنة 2023 لتجميع عدد ( 2 ) شيكارة دقيق بلدي مدعم

تكليف وكيل الوزارة بالرقابة التموينية على السلع 

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فايزة عبد الرحمن وكيل  وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود  والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

حملة تموينية بالعاشر من رمضان 

وأجرت  إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن ومفتشي الإدارة مرورا على الأنشطة التجارية والتموينية  بدائرة الإدارة وحررت المحضر رقم (٤٢٠٧ ) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٥٠ شيكارة أقراص ملح صناعي يستخدم في معالجة المياه بإجمالي وزن ١٢٥٠ كيلو أقراص ملح صناعي علي ذمة المحضر رقم ( ٤٢٠٨ ) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٥٠ شيكارة ملح طعام زنة الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي وزن ١٢٥٠ كيلو ملح طعام مجهول المصدر على ذمة المحضر.

تموين الشرقية: توريد 485 ألف طن قمح للصوامع

التزام الجهات المسوقة بالضوابط والأنظمة 

وكذلك تم  تحرير المحضر رقم ( ٤٢٠٩ ) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات وتحرير المحضر رقم ( ٤٣١٠ ) لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقًا للتعليمات هذا وقد قامت الحملة بالمرور على المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم توريد ٢٠٢٣ وذلك لتسهيل عملية التوريد والتأكد من التزام الجهات المسوقة بالضوابط المنظمة لاستقبال القمح المحلي والقرارات الوزارية الخاصة بالتوريد.

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وكيل وزارة التموين محطات الوقود والمخابز التزام اصحابها بالاشتراطات التموينية اتخاد الاجراءات القانونية الدكتور ممدوح غراب فايزة عبدالرحمن محمد محيي مدير الادارة حملة تفتيشية

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