قرعة الحج، 5 نصائح طبية للحجاج المسافرين من مرضى السكر لرحلة آمنة

قرعة الحج، تستعد الشركة الوطنية مصر للطيران بدء تفويج رحلات سفر حجاج بيت الله الحرام في ال 10 من يونيو القادم لنقل حجاج قرعتي الداخلية والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلي قرعة الحج السياحي.

وخاطبت وزارة الصحة الجهات المنظمة لقرعة الحج بالأدوية الواجب توافرها مع الحجاج المصابين بمرض السكر في حقيبته قبل السفر إلي السعودية لعمل مناسك الحج.

الحجاج المسافرين من مرضي السكر

وتضمنت ارشادات وزارة الصحة للحجاج المصابون بمرض السكر والخاصة بالأدوية الواجب توافرها معهم وتشمل علي:

- وضع أدوية كافية ومسحات طبية.

- ‏وحوظ كمية كافية من الأنسولين وابر الحقن.

- ‏جهاز قياس السكر المحمول.

- ‏معقم يدين وكمامات.

- ‏بكاقة تعريفية بالمرض ونوع العلاج وجرعاته.

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وطالبت الوزارة الحجاج المسافرين لعمل مناسك الحج بالتوحة مباشرة الي البعثات الطبية التي ستكون متواجدة في السعودية لمرافقة الحجاج، لتقديم المساعدات الطبية.

اسعار برامج الحج

وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت عن أسعار الحج السياحي للبرامج السياحية (الاقتصادي والبري) بعد إضافة رسوم خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات.

واضافت غرفة شركات السياحة أنه تم تحديد اسعار برامج الحج السياحي للمستوي البري في الضوابط المنظمة للحج بسعر 130 ألف جنيه، وتركت الضوابط للحاج إختيار أية خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات بالاتفاق مع الشركة المنفذة للبرنامج حسب المستوى مع العلم أن التحسين في تلك البرامج ليس جديد فهو أمر متبع في الحج السياحي منذ سنوات، لكن هذا العام جعلت الضوابط التحسين أختياريا حسب رغبة الحاج وذلك مراعاة للظروف الإقتصادية لكل حاج.



ضوابط الحج

كما وضعت الضوابط حدا أقصى للزيادة المقررة مقابل التحسين بحيث تصبح أسعار البرامج في حالة التحسين وإضافة أية خدمات أخرى حسب رغبة الحاج بحد أقصى لبرامج الحج (الاقتصادي والبري) كالتالي:

1- سعر البرنامج البري 130 ألف جنيه

2- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق خمس نجوم 142 ألف جنيه

3- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق أربع نجوم 139 جنيه

4- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق ثلاث نجوم 136 ألف جنيه

ويجب علي الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج كما أن هذه الأسعار (بالنسبة لبرنامج الحج السياحى الإقتصادي) غير شاملة تذكرة الطيران، وتم حساب هذه الاسعار عند إصدار الضوابط على أساس سعر الريال (8.17جنيه)، والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.

البرنامج الاقتصادي

ونفت وزارة السياحة والآثار وجود أي زيادات علي أسعار الحج الاقتصادي والبري، مشيرة إلي أن أهم ما يميز الحج السياحي وهي الأرخص سعرا بمصر وتتضمن خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي، كما أن تلك البرامج تحظى باهتمام خاص من وزير السياحة والآثار الذي أصدر توجيهاته بضرورة الاهتمام بحجاج تلك البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من الوزارة.