قروض الحج بين الحلال والحرام.. آية "من استطاع إليه سبيلا" حجة الرافضين.. والبحوث الإسلامية: جائز

أثارت “قروض الحج” التي تطرحها بعض البنوك للموسم الحالي، إثر تحريك أسعار السفر والإقامة وارتفاع تكاليف الحج، موجة من السخرية والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية.

وتشترط البنوك إتاحة القرض لمن يتجاوز سن الـ21 عامًا بتمويلات تصل قيمتها إلى 400 ألف جنيه، بينما تصل فترة السداد إلى 10 سنوات بفوائد سنوية تبدأ من 16%.

شروط الحصول على قرض الحج

ويمنح التمويل لفئات مختلفة، من بينهم الموظفون عن طريق تعهد جهة العمل بتحويل الراتب وهو ما يعرف بـ”القسط الشهري”، أو لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، أو لمستحقي المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية سواء كان للمصريين أم الأجانب، وفقا لموقع بنك مصر.

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جدل فقهي على حكم الشرع في قروض الحج

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الفقهي بين المختصين في الشأن الديني عن حكم الشرع في مسألة الاقتراض أو الحصول على قرق خاص من أجل أداء مناسك الحج، وإن كانت أغلب الأصوات وعلى رأسها دار الإفتاء ذهبت إلى جواز الأمر، إلا أن هناك رأي فقهي يعتبر رأي بأن الأمر مخالف للشرع على إعتبار أن أداء فريضة الحج مرجعة في الأساسي هو توافر الاستطاعة المالية والبدنية لأداء المناسك وأن الإنسان غير ملزم لأن يسعى للحصول على قرض من أجل الحج.

من استطاع إليه سبيلًا



وأكد غالبية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن فريضة الحج واجبة بشرط القدرة والاستطاعة، استنادًا إلى قول الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، بينما حثوا غير المستطيعين على عدم تحميل أنفسهم أعباء زائدة بسبب عملية الاقتراض من أجل الحج.

رأي الأزهر في مسألة الاقتراض من أجل الحج

وفي وقت سابق تلقت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول فيه صاحبه “بعض الناس يقترض ليحج، أو يتفق مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط؛ لأنه لا يملك مالًا فهل هذا صحيح؟”، وجاء رد اللجنة على هذا السؤال كالتالي:

من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج؛ ولا يستحب له أن يفعل ذلك، لأنه ليس مستطيعا، وربما انقضى الأجل ولازال عليه جزء من دين الحج، فقد روى عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا يحج.

قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: " وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لا يَجِدُ السَّبِيلَ".



ومع ذلك لو اتفق إنسان مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط، ووثق من نفسه أداء الدين، صح حجه يقول الخطيب الشربيني الشافعي: "إنَّمَا يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْوَفَاءِ". ويقول الحطاب المالكي: "من لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بأن يستدين مالا في ذمته ولا جهة وفاء له فإن الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته، وهذا متفق عليه وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع إذا كان في تلك الجهة ما يمكنه به".



الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيتو

على جمعة يوضح حكم الشرع في الحصول قرض الحج

ومن جانبه رد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال وجه إليه نصه: ينفع أطلع أحج بالتقسيط من خلال قرض؟.

وقال علي جمعة، خلال برنامج من مصر المذاع على فضائية سي بي سي: ينفع آه، لأن السوق يوجد به سلعة وخدمة، وكلاهما واحد، والحج فيه إنه يشتري لك تذكرة وسيحجز لك في الفنادق، مضيفا: وهذه التذكرة خدمة، وما دمنا أجزنا التقسيط في السلع فأجزناه في الخدمات، فهذه الأمور تجوز.

حكم الشرع في الحج بالقسط من خلال القرض

وواصل علي جمعة: يجوز تقسيط فاتورة التليفون بالقسط، فمثلا لو أن فاتورة التلفون هذا الشهر كانت مثلا 5000 جنية، وطلبت من شركة تدفع لي هذا المبلغ حتى لا ينقطع عني الخط وقلت لهم سأسدد هذا المبلغ 2000 جنية كل شهر على ثلاثة أشهر فذلك يجوز.

وأوضح علي جمعة: الحج مثلا لو طلبت منهم يطلعني الحج، والحج هذا العام في الجمعيات 225 ألف، وقالك خد المبلغ وستسدد 240 ألف مثلا على سنة، يعني كل شهر حوالي 20 ألف جنيه كل شهر.

الموقف الشرعي للاقتراض من البنوك لأداء فريضة الحج، فيتو

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج

وقالت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن تمويل خدمات الحج والعمرة عن طريق البنك بالتقسيط “أمر جائز شرعًا”، واشترطت أن تكون القيمة المطلوبة محددة سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد، وفق فتوى صدرت عنها عام 2022.

وفي سياق متصل كشف خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الموقف الشرعي للاقتراض من البنوك لأداء فريضة الحج.

وقال أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، إن الحج فريضة على الشخص المستطيع بصحته وماله، ولا يجوز الاقتراض (لمن لا يملك) لتأدية فريضة الحج؛ لأنه في هذه الحالة غير واجب عليه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز أن يقترض الشخص غير القادر لتأدية فريضة الحج؛ والله سبحانه وتعالى يقول: “ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا”.

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الموقف الشرعي للاقتراض من البنوك لأداء فريضة الحج

ورد سؤال إلى الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه «هل يجوز الحصول على قرض من البنك من أجل تأدية الحج أو العمرة؟».

وقال أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، على فضائية «الناس»، إنه يجوز الحصول على قرض من البنك من أجل تأدية الحج أو العمرة، ولا يوجد مانع في ذلك.

وأضاف عبدالسميع أنه إذا توسطت السلعة أو توسطت الخدمة انتفى الربا، مشيرًا إلى أن الحج والعمرة خدمة، فلا يوجد مانع في ذلك «وحجك وعمرتك إن شاء الله مقبولة».

سعد الهلالي يدخل على خط الأزمة

بدوره علق الدكتور سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حصول الشخص علي قرض شخصي من البنك لإقامة شعائر فريضة الحج حلال ام حرام ؟

وأضاف "سعد الدين الهلالي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن فريضة الحج لمن استطاع إليها سبيلا، ولا حرج علي من لا يستطيع الذهاب إلى الحج فذلك منصوص في الدين.

وتابع سعد الدين الهلالي، أن أخذ القرض ليس حرامًا، ومن يقوم بأخذ قرض والسفر لأداء مناسك الحج، فإن جميع المناسك صحيح ولا حرج عليه، قائلا:" بكن يجب أن نساعد أنفسنا في نشر ثقافة عدم الاقتراض من أجل الحج لأن الإنسان ليس ملزما في ذلك".

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، فيتو

رأي مخالف

على الجانب الآخر رد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على تساؤل: "هل يمكن الحصول على قرض من أجل أداء مناسك فريضة الحج؟".

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": "الآية القرآنية واضحة في هذا الشأن، وهي أن الحج يكون لمن استطاع إليه سبيلا".

عدم جواز الاقتراض من أجل أداء مناسك الحج

وأضاف أحمد كريمة: “جمهور الفقهاء أكدوا أن الحج واجب موسع، ويمكن أن يتم أداء هذه الفريضة في أي وقت طوال فترة عمر الإنسان”.

وتابع أحمد كريمة: "لا داعي للاقتراض من أجل أداء فريضة الحج"، مضيفا: "القرض الحسن لا يجوز لأداء الحج فما بالنا بالقرض الربوي، وهو الزيادة في رأس المال".

وفي سياق متصل أكد احمد كريمة، أن إيصال الأمانة مخالف للشريعة الإسلامية، وإيصالات الأمانة بين التجار تعتبر تبديدا واتهاما ينال من شرف الإنسان، وبالتالي لا بد من تقنين إيصالات الأمانة.

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