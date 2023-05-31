استمرار حبس عاطل لحيازته كمية كبيرة من الهيروين بالإسماعيلية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة فايد الجزئية حبس عاطل ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، بشارع المطافي.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تلقت إخطارًا من المقدم محمود عبد اللطيف، يفيد تمكن النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، من ضبط عاطل وبحوزته كمية كبيرة من الهيروين.

جاء ذلك بعد توافر معلومات وتحريات أجراها النقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، بقيام شخص وشهرته "عسلية" وله معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبحوزته عثر معه علي كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

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وتم التحفظ على المضبوطات والأحراز، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان عام مركز فايد، وحرر المحضر اللازم بمعرفة النقيب أحمد حمدي معاون المباحث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.