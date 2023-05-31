طارق النبراوي يتصدر تويتر بعد اقتحام مجهولين لمقر انتخابات المهندسين وتكسير الصناديق

نتائج انتخابات نقابة المهندسين، تصدر طارق النبراوي نقيب المهندسين، موقع التدوينات تويتر، بعد أحداث اقتحام الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين من قبل مجهولين، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بسبب رفض الجمعية العمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين.

نتيجة سحب الثقة من نقيب المهندسين

واقتحم عشرات المجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض لإفساد مشهد التصويت على سحب الثقة من طارق النبراوي نقيب المهندسين حيث كانت تؤكد المؤشرات تجديد الثقة فيه نقيبًا للمهندسين.

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طارق النبراوي نقيب المهندسين

ونشر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، مقطع فيديو جديد من اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين

وجاء الاقتحام بعد أن أنهت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، أعمال فرز أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وكشفت المؤشرات الأولية رفض سحب الثقة من المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين وتجديد الثقة به.

أحداث عمومية المهندسين، فيتو

تعليق طارق النبراوي على الأحداث

وقال طارق النبراوي في فيديو مسجل له تعليقًا على أحداث الجمعية العمومية لنقابة المهندسين: كل التحية والتقدير للجمعية العمومية لنقابة المهندسين لحضورهم التاريخي وبحضور 24 ألف مهندس، وهو ما لم يحدث في تاريخ أي جمعية عمومية لأي نقابة، فقد جاءوا مدافعين عن استقلال نقابتهم ورفض تدخل الأحزاب وتحقيق مطالبهم على الرغم من سوء التنظيم وحرارة الجو.

وأضاف النبراوي: 90% من الجمعية العمومية رفضوا سحب الثقة.. وفي نهاية اليوم وبعد الساعة العاشرة مساء أمس الثلاثاء، اقتحم عدد من البلطجية التابعين لأحد الأحزاب لإفساد المشهد التاريخي.. وأطمئن المهندسين ان معظم الإصابات تحت السيطرة، وقمت بالتوجه لقسم ثاني مدينة نصر وتحرير محضر بالواقعة وكل من أساء لمصر وأساء لحق نقابة المهندسين".

وأكمل نقيب المهندسين: أتقدم بطلبات لرئيس الجمهورية، أولًا بضرورة إعلان نتيجة الجمعية العمومية.. وفتح تحقيق سريع وحاسم ضد كل من تسبب في هذا المشهد ومنع تدخل الأحزاب في شؤون نقابة المهندسين.. وتقديم كل الجناة المتسببين في هذا المشهد وفي الاقتحام والاعتداء على أعضاء الجمعية العمومية للقضاء.

بلاغ للنائب العام

كما خرجت الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، في بث مباشر لتتقدم ببلاغ للنائب العام، بعد اقتحام مجهولين مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، والاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية.

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب: "أنا بقدم بلاغ للنائب العام عن البلطجة اللي حصلت تجاه الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب المهندسين، بعد ما عرفوا أن في اكتساح لرفض الثقة من النقيب".

اقتحام نقابة المهندسين



وتابعت: "اقتحموا النقابة وكسروا الناس والصناديق وكسروا ذراع أحد المهندسين، لمحو أي دليل على فشلهم، واحنا بنجمع البطاقات المرمية في الأرض لتكون إثبات على فشلهم والورق كله بيقول لا للناس اللي مش عايزة للبلد تتقدم".

وأضافت: “ما ينفعش يسلطوا بلطجية ويضربوا المهندسين ويروعوا المستشارين علشان ما يعلنوش النتيجة وده بلاغ لكل الجهات الرقابية وأنا نائبة في مجلس النواب وببلغ دا بنفسي وأنا شاهدة على كل حاجة وجاهزة للتحقيق".