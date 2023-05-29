تعرف على صواريخ زعيم كوريا الشمالية بعد رسالته المرعبة لليابان

فرضت الدفاعات الصاروخية اليابانية حالة تأهب لتدمير صاروخ باليستي قادم وسط تحذيرات كورية جنوبية من استفزازات الجارة الشمالية، وذلك حسبما أفاد موقع "يابان تايمز" نقل عن وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الإثنين، والتي أصدرت أمرًا بالاستعداد لتدمير صاروخ باليستي كوري شمالي يهدد أراضيها.

مخطط إطلاق قمر صناعي

وجاء تلك التطور بعد أن أبلغت بيونج يانج طوكيو بخططها لإطلاق قمر صناعي بين الأربعاء و11 يونيو المقبل، في خطوة قوبلت بإدانة فورية.

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وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على غرار تلك التصريحات المتداولة أن أي إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية، حتى لو سمي"بـ قمر صناعي "، يعد انتهاكا خطيرا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ومشكلة خطيرة لسلامة الناس".

ولفت كيشيدا إلى أن اليابان حثت بقوة كوريا الشمالية على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن تنفيذ الإطلاق، مضيفا أن طوكيو تتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى بشأن هذه القضية، وويُعد الأمر الذي أصدرته وزارة الدفاع اليابانية، هو أول رد فعل على إطلاق فضائي من جانب كوريا الشمالية منذ 2016.

صواريخ باليستية

وبموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، يحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية، لكن بيونج يانج تقول إن هذه الإجراءات لا تغطي برنامجها الفضائي المدني اسميا.

ومع ذلك، تنظر اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى إطلاق الأقمار الصناعية على أنها وسيلة مستترة تماما لتطوير بيونج يانج برنامجها الصاروخي، حيث يتم استخدام تقنية مماثلة.

في هذه الأثناء، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي إن خفر السواحل الياباني قد تم إخطاره بخطط الإطلاق عبر البريد الإلكتروني من السلطات الكورية الشمالية.

وأوضح أن الإطلاق يمكن أن يطير فوق سلسلة جزر نانسي بمحافظة أوكيناوا أو أجزاء أخرى من اليابان، وهي خطوة وصفها بأنها استفزاز خطير.

كما حذر إشعار تم نشره على موقع خفر السواحل الياباني من إطلاق خلال نفس الفترة الزمنية لمساحة واسعة من المحيط، بما في ذلك ثلاث مناطق حيث من المتوقع أن تسقط فيها.

أول قمر صناعي للتجسس

وتقع جميع المناطق الثلاث خارج المياه الإقليمية اليابانية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة، التي تمتد 200 ميل بحري (370 كلم) من ساحلها.

وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت الانتهاء من الاستعدادات لتحميل أول قمر صناعي عسكري للتجسس على صاروخ، ما أثار تكهنات بأنها قد تطلقه في وقت مبكر من يونيو.

وقام زعيمها كيم جونج أون، بتفقد لجنة غير دائمة مسؤولة عن التحضير لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع العسكري ووافق على "خطة عملها المستقبلية"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء كوريا الشمالية

من جهتها، حثت كوريا الجنوبية على لسان وزارة الخارجية، جارتها الشمالية، على إلغاء خطتها هذه، متعهدة بالتعاون مع المجتمع الدولي للرد على استفزازات بيونج يانج.

ويقول محللون إن القمر الصناعي الذي تنوي كوريا الشمالية إطلاقه، هو جزء من برنامج لتكنولوجيا المراقبة يشمل طائرات مسيرة، ويهدف إلى تحسين قدرات البلد المحاصر على قصف الأهداف في حالة الحرب.

والعام الماضي أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا فوق اليابان، عبر مسافة بلغت نحو 4500 كلم، قبل أن يسقط في المحيط الأطلسي.

وتخوض كوريا الشمالية تجارب صاروخية بشكل منتظم كجزء من برنامج تطوير أسلحتها، لكنها العام الماضي كان المرة الأولى التي تطلق صاروخًا فوق اليابان منذ عام 2017.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الصواريخ كوريا الشمالية



اختبرت كوريا الشمالية أكثر من 30 صاروخًا هذا العام، بعضها طويل المدى بما يكفي لبلوغ الولايات المتحدة الأمريكية.

وتضمنت تجاربها الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأخرى تفوق سرعة الصوت أو(هايبرسونيك) بعدة مرات، وتطير على علو منخفض دون أن يكشفها الرادار.

ويعتقد أن الصاروخ الأخير الذي أطلق في أجواء اليابان، متوسط المدى من نوع "هواسونج - 12". ويبلغ مداه 4500 كلم، أي المسافة التي تكفي لضرب قاعدة غوام الأمريكية انطلاقًا من كوريا الشمالية.

وأجرت كوريا الشمالية أيضًا تجارب لاختبار الصاروخ البالستي "هواسونج - 14". ويبلغ مداها 8 آلاف كلم، رغم أنّ بعض الدراسات ترجّح أن يبلغ مداها 10 آلاف كلم، ما يمكنها من بلوج نيويورك. وهي أوّل صواريخ بالستية عابرة للقارات تملكها كوريا الشمالية.

ويعتقد أن النسخة الأحدث من هذا الصاروخ "هواسونج - 15"، يبلغ مداه 14 ألف كلم، ما يضع كامل القارّة الأمريكية تحت مرماه.

وكشفت كوريا الشمالية في أكتوبر 2020، عن أحدث صواريخها البالستية هواسونج - 17. ويبلغ مداه 15 ألف كلم أو أكثر.

ويمكنه أن يحمل ثلاثة أو أربعة رؤوس حربية بدلًا من واحد، ما يجعل من الصعب على دولة ما الدفاع عن نفسها.

نموذج جديد لصاروخ تكتيكي موجه

ويقول خبراء إن الكشف عن الصواريخ الجديدة، بدا وكأنه توجيه رسالة إلى إدارة بايدن بشأن قوة كوريا الشمالية العسكرية المتزايدة.

وأطلقت كوريا الشمالية في مارس 2021، ما وصفته بأنّه "نموذج جديد لصاروخ تكتيكي موجّه". قالت إنه قادر على حمل وزن 2.5 طن. ما يعني أنه قادر نظريًا على حمل رأس نووي.

وقال محللون من مركز "جايمس مارتن" لدراسات حظر انتشار الأسلحة في حديث لوكالة رويترز، إن الصوريخ الجديدة تبدو "نسخة متطورة" عن الصواريخ المختبرة سابقًا "كاي أن - 23".

أوّل قنبلة نووية حرارية



وآخر مرة اختبرت كوريا الشمالية قنبلة نووية كان عام 2017. وبلغت قوة الانفجار في موقع الاختبار ما بين 100 و370 كيلوطنا.

وتعتبر قنبلة بقوة 100 كيلوطن، أقوى بستة أضعاف تلك التي رمتها الولايات المتحدة على هيروشيما عام 1945.

وزعمت كوريا الشمالية حينها إنها أوّل قنبلة نووية حرارية، وهي الأقوى بين جميع الأسلحة الذرّية.

ومع ذلك، قد تهدف كوريا الشمالية الآن إلى اختبار نوع أصغر من الرؤوس الحربية النووية بقوة تفجيرية مماثلة، وفقًا لشبكة “بي بي سي” نقلا عن جوزيف بيرن، الباحث في مركز "تشاتام هاوس" البريطاني للأبحاث،

ويقول بيرن "يبدو أنهم يختبرون الآن قدرة جديدة - رأس حربي صغير يمكن تثبيته على مجموعة منوّعة من الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ قصيرة المدى".

مواقع الاختبارات النووية



أجريت ست اختبارات سابقة تحت الأرض في موقع "بونغيه - ري". وقالت كوريا الشمالية عام 2018، إنها ستفكك الموقع، لأنها تحققتمن قدراته النووية.

وفجرّت السلطات بعض تلك الأنفاق داخل الموقع أمام حضور صحفيين أجانب، لكنها لم تدعو خبراء دوليين للتأكد من عدم قابلية الموقع للعمل.

وتشير صور الأقمار الصناعية الصادرة هذا العام، إلى انطلاق العمل على إعادة ترميم موقع "بنوغيه - ري".

وسيشكل إجراء أي اختبار في المستقبل، خرقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

جدير بالذكر أنه في عام 2018 تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لرئيس الولايات المتحدة آنذاك دونالد ترامب بأن تدمّر كوريا الشمالية جميع منشآتها لتخصيب المواد النووية.

لكن وكالة الأمم المتحدة للطاقة الذرية تقول إن صور الأقمار الصناعية، تشير إلى إعادة تشغيل المفاعل الذي يصنع البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن برنامج كوريا الشمالية النووي يمضي "بكامل قوته"، مع القيام بفصل البلوتونيوم وتخصيب اليورانيوم وأنشطة أخرى.