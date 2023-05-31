الأربعاء 31 مايو 2023
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خارج الحدود

كوريا الشمالية تطلق صاروخا فضائيا، وصافرات الإنذار تدوي في سيول واليابان

الصاروخ الكوري الشمالي،
الصاروخ الكوري الشمالي، فيتو

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبًا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في سيول بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب.


وذكر مراسل "سبوتنك" أن الإنذار انطلق أيضًا في مكبرات الصوت في جميع أنحاء العاصمة الكورية الجنوبية سيول.


وجاء في رسالة الطوارئ، المرسلة إلى هواتف مواطني سيول:"اليوم، الساعة 6:32 صباحًا [بالتوقيت المحلي، 21:32 بتوقيت جرينتش]، تم إصدار تحذير من الغارة الجوية في سيول. يُطلب من المواطنين الاستعداد للإخلاء والاستعداد لإجلاء الأطفال وكبار السن والضعفاء أولًا".

فيما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن مدينة سيول أرسلت تنبيهًا إلى السكان للاستعداد للإخلاء بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ.

وسرعان ما تراجعت حيث أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، أن سكان العاصمة سيئول تلقوا إشعارًا جديدًا يشير إلى أن صفارات الإنذار الجوي دوت عن طريق الخطأ. 

كما أعلنت حالة الإنذار الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة أوكيناوا الجنوبية في اليابان، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب.
وجاء التنبيه على هواتف المواطنين المحليين وتم بثه عبر قنوات التلفزيون، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".

 

كوريا الشمالية تخبر اليابان بإطلاق قمر صناعي

وأبلغت كوريا الشمالية نظيرتها اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو و11 يونيو على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

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ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل.

وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.

صاروخ كوري شمالي، فيتو

قذيفة كوريا الشمالية تختفي من الرادارات

أفادت وكالة أنباء يونهاب، صباح الأربعاء، نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن قذيفة كوريا الشمالية اختفت من الرادارات قبل أن تصل إلى نقطة الهبوط المتوقعة.

وقالت مصادر لوسائل الإعلام إن الجيش الكوري الجنوبي يحلل احتمال انفجار المقذوف في الجو أو تحطمها.

من جانبه، قال خفر السواحل الياباني إن القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم يعتقد أنها سقطت بالفعل.

ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية، من المحتمل أن يكون الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط بالفعل. ويطلب من الطائرات والسفن البحرية مراقبة المعلومات، وفي حال العثور على شظايا دون الاقتراب، إبلاغ خفر السواحل"، بحسب البيان.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

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