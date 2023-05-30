الأربعاء 31 مايو 2023
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أخبار مصر

حمل نقيب المهندسين على الأعناق بعد مؤشرات رفض سحب الثقة (فيديو)

نقيب المهندسين المهندس
نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، فيتو

حرص عدد كبير من المهندسين، على التقاط الصور التذكارية مع المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بعدما ظهرت مؤشرات أولية لفرز أصوات المشاركين فى الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النبراوى، ونتج عنها رفض غالبية الأصوات سحب الثقة من النقيب العام.

كما ردد عدد من المهندسين هتافات: “ارحل يا ديب.. احنا النقيب”.

وشارك نحو 23 ألف مهندس بعمليات التصويت بداية من العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الثامنة مساء.

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واحتفل عدد من المهندسين المؤيدين للمهندس طارق النبراوى، بعدة هتافات احتفالا بتجديد الثقة فى نقيب المهندسين.


وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضوا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب

أخبار مصر اليوم، نقابة المهندسين ترفض سحب الثقة من النبراوي.. والسيسي يصدق علي قانون تنظيم حيازة الحيوانات

مؤشرات أولية، عمومية نقابة المهندسين ترفض سحب الثقة من طارق النبراوي

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