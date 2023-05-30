رأي المهندسين في سحب الثقة من طارق النبراوي (فيديو)

احتفل المئات من أعضاء نقابة المهندسين، بطارق النبراوي نقيب المهندسين، بعدما أظهرت المؤشرات الأولية للجمعية العمومية غير العادية، رفض سحب الثقة منه.

وكشفت المؤشرات الأولية لفرز أصوات المشاركين فى الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوى، عن رفض غالبية الأصوات سحب الثقة من النقيب العام.

وقال عميرة محمود، أرفض سحب الثقة لأسباب كثيرة، لأن هناك أشخاصا يريدون إضافة أعداد جديدة للنقابة لتحصيل ملايين ومليارات لتكون مصالح شخصية، والنقيب يحاول على قدر الإمكان، مضيفا: "في طرفين الأول يحاول يجتهد لإصلاح حال المهنة وآخر يسعى لمصالح شخصية".

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وأضاف آخر: “صوت بلا لسحب الثقة، ويوجد بعض الأشخاص يتصدرون المشهد لسحب الثقة من النقيب بسبب مصالح خاصة.”.

وشارك نحو 23 ألف مهندس بعمليات التصويت بداية من العاشرة من صباح اليوم، الثلاثاء، وحتى الثامنة مساء.

واحتفل عدد من المهندسين المؤيدين للمهندس طارق النبراوى، بعدة هتافات احتفالا بتجديد الثقة فى نقيب المهندسين.



وجاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضوا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب انقسام شهدته النقابة منذ انعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

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