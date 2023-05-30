"شهداء الأقصى" تتبنى قتل مستوطن، وإصابة جندي إسرائيلي، ونتنياهو يتوعد: سنصفي المنفذين (فيديو)

تبنت كتائب شهداء الأقصى عملية قتل حارس أمن بمستوطنة إسرائيلية شمال طولكرم، فيما توعد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصفية منفذي العملية، في الوقت الذي أصيب فيه جندي من قوات الاحتلال في انفجار عبوة ناسفة.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يوثق عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي، متأثرا بجراحه، جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش".

وأفادت القناة "السابعة" العبرية، نقلا عن ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن "عملية اليوم تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار التي تتم من بعيد".

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المستوطن "مئير تماري"

وقال إن خلية منظمة تقف خلفها وخططت لها جيدا، حيث أصيب المستوطن "مئير تماري" بجراح بالغة، ما لبث أن أعلن عن مقتله في المستشفى متأثرًا بجراحه.

وأوضح الضابط الإسرائيلي قائلا: "تتسم عملية اليوم بملامح تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار اتجاه موقع من بعيد، نتحدث عن خلية خططت جيدا للعملية، وهي عملية خطيرة تمت عبر مركبة مسرعة فرت بعد العملية باتجاه مخيم نور شمس والمنطقة المحيطة".

تهديدات نتنياهو

من جانبه، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصفية منفذي عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم.

وقال نتنياهو في تصريح صحفي تعقيبا على العملية: "سنصفي الحسابات مع منفذي العملية بأسرع وقت ممكن".

"مواصلة التصدي لجرائم العدو"

ويأتي ذلك، بعد عملية، قتل فيها مستوطن إسرائيلي، متأثرا بجراحه، جراء تعرضه لإطلاق نار قرب مستوطنة "حرميش" القريبة من قرية قفين شمال طولكرم، حيث باركت فصائل المقاومة الفلسطينية العملية، وشددت على "مواصلة التصدي لجرائم العدو".

من مكان عملية إطلاق النار شمال طولكرم، والتي أدت لإصابة مستوطن بجروح خطيرة pic.twitter.com/5Aya8iX9Hr — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 30, 2023

كتائب شهداء الأقصى- كتيبة طولكرم

وقد تبنّت كتائب شهداء الأقصى- كتيبة طولكرم عملية إطلاق النار التي أدت إلى وفاة المستوطن.

وأضافت -في بيان- أن مقاتليها تمكنوا اليوم من تنفيذ عملية نوعية وتحقيق إصابة مباشرة لمستوطن كان يستقلّ سيارة على طريق مستوطنة حرمش.

وأضافت: "قمنا بتنفيذ عملية إطلاق نار على مركبة كان يستقلها مستوطن على طريق مستوطنة حرمش".

لا أمان للمستوطنين

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: إن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حرمش شمالي طولكرم في الضفة الغربية تؤكد أنه لا أمان للمستوطنين في أي مكان على أرض فلسطين المحتلة.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع مداخل مخيم نور شمس وبلدة قفين والطرق المؤدية إلى مدينة طولكرم، وأغلقتها، مؤكدة أنها تواصل عمليات البحث والتمشيط في المنطقة.

إصابة جندي إسرائيلي

وجاء ذلك مع إعلان جيش الإسرائيلي الإسرائيلي إصابة أحد جنوده من وحدة دوفديفان بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة ألقيت باتجاه القوة العسكرية التي دهمت مخيم نور شمس.

كما أعلن اعتقال 5 فلسطينيين في العملية، وقال إن قواته داهمت المخيم بحثا عن أسلحة ومطلوبين فلسطينيين.

تغطية صحفية: "لحظة نقل المستوطن المصاب بجروح خطيرة جراء استهدافه بعـمــ ـلية إطـ. ـلاق نار قرب بلدة قفين شمال طولكرم". pic.twitter.com/3Cv59qEFuN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 30, 2023

وأضاف القانوع أن عمليات المقاومة وآخرها اليوم تؤكد تصاعد المقاومة، وأن الاحتلال فشل في إجهاضها وكسرها.

وأشار المتحدث باسم حركة حماس إلى أن كل محاولات الاحتلال لوأد المقاومة ستفشل أمام ضربات الثائرين في الضفة.

ودعا القانوع إلى تصعيد الحالة الثورية لإفشال مخططات الاحتلال في المسجد الأقصى والمقدسات.

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