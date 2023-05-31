حقيقة رحيل زوران عن تدريب الاتحاد السكندري

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أنه حرص على الحديث مع زوران المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عقب عودته إلى رئاسة زعيم الثغر مرة أخرى.

وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن نادي الاتحاد السكندري أحد رواد كرة السلة في مصر".

وتابع مصيلحي: "تحدثت مع "زوران" عقب عودتي إلى رئاسة الاتحاد وهو مستمر في عمله مع زعيم الثغر ولا يفكر في الرحيل في الفترة المقبلة".

-إعلانات-

وأعلن محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، عن تراجع محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن استقالته، أثناء لقاء جمعة معه بوجود وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، في ديوان عام المحافظة بمنطقة سموحة.

وأكد المحافظ تراجع رئيس نادي الاتحاد السكندري عن استقالته ويجري مناقشة عدة ملفات خاصة بنادي الاتحاد السكندري مع وزير الشباب والرياضة وتذليل أي عقبات.

وكان محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندرى قد أعلن في وقت سابق عن استقالته في مقابلة سابقة مع وزير الشباب والرياضة بسبب عدم تنفيذ وعود الشباب والرياضة له ودعم النادي، ورفض مصيلحي الاستجابة للعدول عن استقالته رغم نداءت الجماهير وأعضاء مجلس النواب والشيوخ إلى أن جرى لقاء المحافظة.

تراجع نتائج فريق الكرة في الاتحاد السكندري

وازدادت أزمات الاتحاد السكندري بسبب تراجع نتائج فريق الكرة، والتي كان آخرها هزيمة فريق كرة القدم 1-2 أمام بيراميدز وقبلها أمام المصري البورسعيدي، ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري.

ويمر فريق الاتحاد لكرة القدم يمر بعدة مشاكل في الفترة الأخيرة، بداية من غضب البعض بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي، فضلًا عن صدام لاعبين مع المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش، وذلك إضافة إلى مشاكل بين اللاعبين وبعضهم، ما أدى إلى إضطرابات داخل الفريق، نتج عنها الهزيمة الثانية على التوالي حيث خسر الفريق أمام إنبي ثم المصري وأخيرًا بيراميدز، ليصل إلى الخسارة الـ12 هذا الموسم، ما أدى إلى تضاؤل فرص المشاركة في بطولة قارية، بعد التراجع للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري.

مباريات قوية تنتظر الاتحاد السكندري

وينتظر نادي الاتحاد السكندري مواجهات نارية خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه الزمالك والبنك الأهلي وحرس الحدود والأهلي، كما سيلعب ضد بيراميدز في دور 16 من بطولة كأس مصر، وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس رابطة الأندية.