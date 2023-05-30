الجيش الأمريكي: مقاتلة صينية تنفذ مناورة عدائية قرب طائرة عسكرية أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية غير ضرورية" بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

مقاتلة صينية نفذت مناورة بالقرب من طائرة امريكية

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إن الطائرة الصينية من طراز J-16 نفذت المناورة الأسبوع الماضي، وأجبرت الطائرة الأمريكية RC-135 على التحليق خلال الاضطرابات التي أعقبت المناورة.

وفي ديسمبر الماضي، اقتربت طائرة عسكرية صينية على بعد 10 أقدام (3 أمتار) من طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية وأجبرتها على القيام بمناورات مراوغة لتجنب الاصطدام في المجال الجوي الدولي.

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والثلاثاء الماضي صرح المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، بأن المقاتلة الروسية التي رافقت قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق، تعاملت معهما بشكل احترافي وآمن.

وقال رايدر في إفادة صحفية: "كان التعامل مع الطائرتين الأمريكيتين آمنا ومهنيا واحترافيا"، مشيرا إلى أن تحليقهما فوق بحر البلطيق، كان جزءا من "مناورة مقررة في وقت سابق في أوروبا".



رصد هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية



وأفاد مركز الدفاع الوطني الروسي، بأن الرادارات رصدت هدفين مجهولين يقتربان من الحدود الروسية، ما دفع الجيش الروسي لإطلاق مقاتلة Su-27 للتحقق من هويتهما.

وأوضح المركز أن طاقم الطائرة الروسية أجرى دورية فوق بحر البلطيق، حدد خلالها أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B أمريكيتان.

وأضاف أن الطائرة الروسية Su-27 عادت إلى قاعدتها، بعد ابتعاد الطائرتين الأمريكيتين.

فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن إحدى طائراتها الحربية أرسلت لملاقاة قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق كانت تقتربان من الحدود الروسية.



اعتراض طائرات أمريكية فوق بحر البلطيق

وأفادت وزارة الدفاع على تليجرام: "بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية" من دون أي حادث يذكر.

وقالت الوزارة إن الطائرتين المعنيتين هما قاذفتان استراتيجيتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي من طراز B-1B و"كانتا تقتربان من الحدود الروسية"، موضحةً أنهما أرسلت مقاتلة Su-27 لاعتراضهما.

وأضافت أن الحدود الروسية لم تُنتهك.وقالت الوزارة الروسية إن "تحليق الطائرة المقاتلة الروسية تم في إطار الالتزام الصارم بقواعد المجال الجوي الدولي".

