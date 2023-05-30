الثلاثاء 30 مايو 2023
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خارج الحدود

الجيش الأمريكي يستعد لحرب فضائية مع الصين وروسيا

حرب الفضاء، فيتو
حرب الفضاء، فيتو

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن استعداده للصراع في الفضاء الخارجي، وذلك بعد تطوير تقنيات مضادة للأقمار الصناعية لمواجهة التهديدات التي تشكلها روسيا والصين.

 

حرب الفضاء 

ومن جانبه قال العميد جيسي مورهاوس من  قيادة الفضاء الأمريكية إن "العدوان الروسي ورؤية الصين لتصبح القوة الفضائية المهيمنة بحلول منتصف القرن، لم تترك للولايات المتحدة خيارا سوى الاستعداد للمناوشات المدارية"، مشددا على أن "الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للقتال في الفضاء إذا كان علينا ذلك".

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وتابع العسكري الأمريكي:" إذا كان شخص ما سيهدد الولايات المتحدة الأمريكية، أو أي من مصالحنا، أو مصالح حلفائنا وشركائنا الذين أبرمنا معهم معاهدات دعم دفاعي مشترك، فنحن مستعدون للقتال"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل تطوير تقنيات مضادة للأقمار الصناعية ليس لأننا نريد القتال، ولكن لأن هذه هي أفضل طريقة لردع الصراع، وسنفعل ذلك دون الانخراط في اختبارات غير مسؤولة".

وشدد مورهاوس على أن "لدينا مجموعة متنوعة من القدرات التي يمكننا الاستفادة منها وسنواصل تطوير القدرات التي تسمح لنا بالحفاظ على موقف ردع موثوق به"، وتابع قائلا: "هل يمكن تطوير قدرة يمكن استخدامها لمواجهة الأقمار الصناعية.

وأعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أمس الاثنين، أن الصين سترسل ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها الفضائية التي تعمل بكامل طاقتها الآن، الثلاثاء، كجزء من عملية التبديل المتناوب للطاقم، في خامس مهمة مأهولة إلى موقع الفضاء الصيني منذ عام 2021.

مركبة الفضاء "شنتشو-16" 

وستنطلق مركبة الفضاء "شنتشو-16" على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش 2إف" في الساعة 9:31 صباحًا (0131 بتوقيت جرينتش). 

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