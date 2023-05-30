أشرف صبحي يشهد حفل ختام النسخة الـ 11 من مهرجان إبداع (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ 11 في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية"، مساء اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

تفاصيل حفل ختام مهرجان إبداع في موسمه الـ 11

حضر الحفل الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عدد من رؤساء الجامعات، وكوكبة من الشخصيات العامة والمفكرين والفنانين، وحشد كبير من الإعلاميين.

-إعلانات-

أشرف صبحي يشهد حفل ختام النسخة الـ 11 من مهرجان إبداع، فيتو

تصريحات الدكتور أشرف صبحي في ختام مهرجان إبداع

وفي مستهل كلمته، قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" إن إقامة مسابقة إبداع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على تقدير الدولة المصرية للاجتهاد والتفوق والإبداع في شتى المجالات، كما تؤكد على الاعتزاز بجميع طلاب مصر في الجامعات والمعاهد والأكاديميات ومختلف المؤسسات التعليمية وخاصة الموهوبين منهم والعقول المبدعة والمستنيرة".

أشرف صبحي يشهد حفل ختام النسخة الـ 11 من مهرجان إبداع، فيتو

أشار أشرف صبحي إلى أن مسابقة إبداع واحدة من أهم الآليات التي تثرى روح التنافس بين الشباب المبدع وتتيح الفرصة لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية، فضلًا عن دورها في نشر الوعى الثقافي والفنى والأدبي بين شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات، لافتًا أن مصر تزخر بالطاقات الشبابية التي لن تنتهي أبدًا.

أشرف صبحي يشهد حفل ختام النسخة الـ 11 من مهرجان إبداع، فيتو

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة حريصة علي تطوير المسابقة والتوسع في مجالاتها المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركين حتى بلغ اجمالي عدد المشاركين 60 ألف شاب وفتاة يمثلون 130 جامعة ومعهد وأكاديمية، فضلًا عن وصول قيمة الجوائز لتصبح 5 ملايين جنيه للفائزين في مختلف المجالات الفردية والجماعية.

أشرف صبحي يشهد حفل ختام النسخة الـ 11 من مهرجان إبداع، فيتو

وفي ختام كلمته، قدم وزير الشباب التحية لجميع الفنانين والشعراء والمثقفين الذين حرصوا على حضور مهرجان إبداع، وكذلك المدربين والمتخصصين الذين ساهموا في تدريب الطلاب وتنمية مواهبهم وإبداعاتهم.

أشرف صبحي يشهد حفل ختام النسخة الـ 11 من مهرجان إبداع، فيتو

وخلال كلمته، رحب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالحاضرين تحت قبة الجامعة، مؤكدًا علي أهمية التعاون القائم بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة في ملف إبداع الجامعات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية، قائلًا: "إن مهرجان إبداع له أهمية كبيرة في اكتشاف مهارات طلاب الجامعات في المجالات المتعددة".

وأكد "الخشت" حرص جامعة القاهرة على اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وأن الجامعة تسعى دائمًا إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتمامًا خاصًا بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة وتساندهم دائمًا في خطواتهم، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بأعداد كبيرة من الشباب المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على إنشاء مسرح يحمل اسم "دولت أبيض" بالمدينة الجامعية وتجهيزه وفقًا لأحدث التقنيات العالمية ليكون منارة جديدة من منارات جامعة القاهرة تضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي ودور المسرح في الارتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا.

وتضمن حفل الختام حفلًا فنيًا، حيث تم تقديم مقطوعة موسيقية أداء جامعة قناة السويس وجامعة المنصورة وأكاديمية الفنون بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، تضمنت مؤلفات" حدش شاف، عاشق الروح، لولا الملامة، قال جاني بعد يومين، أفرح يا قلبي، يا واد يا تقيل، جبار، أنا كل ما أقول التوبة (تدريب وتوزيع وقيادة المايسترو/ أحمد عبد الوهاب، وغناء جماعي بعنوان "قديم وجديد" أداء جامعات "قناة السويس، بنها، بني سويف تضمن أغنيات " موشح عجبًا لغزالًا، رجعنا في كلامنا ليه، مغرم، موشح هل درى لفت، تعالى أدلعك، إيه اليوم الحلو ده، موشح لما بدا يتثنى، امسك في حلمك، شكرًا من هنا لبكرة، شكرًا ع الكلمة الحلوة".

كما تضمن الحفل الفني غناء فردي تضمن أغنية "دارت الأيام" أداء/ أماني رضا محمود، وأغنية "قولي عملك إيه" أداء/ زياد محمد كمال، أغنية "أنساك" أداء / مارجريت مجدي إسحاق، تدريب وتوزيع وقيادة المايسترو/ بسمه محمود الجيار، وفقرة غنائية لضيف شرف الحفل المطرب الشاب أحمد جمال.

واختتمت الفقرات الفنية بعرض فيلم قصير بعنوان "إبداع 11" تضمن سيرة مهرجان ابداع من تنفيذ التليفزيون المصري بإشراف المخرج أسامه غريب، كما تضمن الحفل عرضًا فنيًا لفرق الفنون الشعبية بمشاركة جامعات "بورسعيد، حلوان، عين شمس، القاهرة، جنوب الوادي"، بالإضافة إلى المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وجاء العرض من تدريب وتصميم "عمرو عجمي، مصطفي نصار، حسن شحاته، أمير مشالي محمود فرماوي، حمام عبد المعطي"، وبمشاركة الفنان القدير / عزت زين (حكاء صندوق الدنيا)، وشاعر الربابة/ أحمد سعد، وانشاد الطالب عمر ناصر، ترانيم الطالبة روجينا، وأيضًا تضمن الحفل تقديم استعراض "سيرة ابداع" أشعار/ مسعود شومان ألحان/ حازم الكفراوي، وتوزيع موسيقي/ محمد الكاشف، غناء" محمد أمين، شيماء يسري"، تصميم/ حسن شحاته.

وتضمن المهرجان 22 مجالًا تسابقيًا، حيث ضم المجال الثقافي "شعر العامية، شعر الفصحى، الشعر الغنائي، الرواية، القصة القصيرة، التأليف المسرحي، الدوري الثقافي المعلوماتي، المراسل التليفزيوني والإذاعي، المبادرات المجتمعية "، وضم مجال الفنون التشكيلية "التصوير الضوئي، التصوير الزيتي، الجرافيك، الأشغال الفنية، النحت"(متخصص/ غير متخصص)، فيما ضم المجال الفني “الموسيقى والغناء الجماعي والفردي، الفنون الشعبية، العروض المسرحية، الإنشاد الديني فردي وجماعي، الأفلام القصيرة"، بينما ضم المجال العلمي " الابتكارات العلمية(ريادة الأعمال، إنترنت الأشياء وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، الابتكارات الهندسية )الطاقة والسيارات الكهربائية، تكنولوجيا الغواصات الآلية (ROV)".