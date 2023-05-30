أشرف صبحي: الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن استقالة محمد مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري مرفوضة، مؤكدًا استمراره في منصبه ودعمه لتجاوز أي عقبة.

وأوضح “صبحي” خلال لقاء جمعة مع محافظ الإسكندرية، أنه ناقش المشكلات التي يعاني منها النادي وتقديم الدعم اللازم لنادي الاتحاد السكندري، وقد تم مناقشة أوضاع النادي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن "الوزارة متمسكة باستمرار مجلس إدارة الاتحاد السكندري وأنه تم التنسيق مع السيد المحافظ في عدد من الملفات العالقة".

-إعلانات-

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم والاستثناءات والتسهيلات التي تجوز لي كمحافظ لإنهاء كل ما يتعلق بأرض نادي الإتحاد السكندري من تراخيص وإنشاءات، مؤكدًا أن المحافظة ليست طرفًا بشكل أو آخر فيما يتعلق بأي تأخير في ذلك، والمشكلات قانونية تم حل جزء كبير منها، وجاري العمل على حل المتبقي.

وأوضح صبحي أن الوزارة تساعد بقدر الإمكان في ظل حالة الركود الاقتصادي، والحالة العامة في العالم لها تأثيرها وتبعيتها على كل المؤسسات في العالم ونحن جزء من العالم وإدارة كرة القدم لها ميزان مختلف في البيع والشراء للاعبين".

وأكد المحافظ، أن الاتحاد السكندري نادي كبير ورمز في عدد من الألعاب الرياضية، ومصيلحي رجل مُحب للنادى، ويقدم خدمات ملموسة له تنعكس بالإيجاب على تطوير النادى، وبالتالى فهو من النماذج التى ينبغى دعمها ومساندتها لاستكمال تنفيذ رؤيتها.

من جانبه، أثنى كل من وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية على جهود رئيس نادي الاتحاد السكندري وأهمية استمراره فى رئاسته، ومواصلة التطوير.