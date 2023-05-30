الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الجزيري وشلبي يقودان هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك

الزمالك، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة طلائع الجيش المقرر لها باستاد القاهرة الدولي؛، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: أحمد فتوح  - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

 القناة الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش 

وتذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.

عبد الحليم على هداف الزمالك أمام طلائع الجيش

يعد عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق هو هداف مواجهات الزمالك وطلائع الجيش برصيد خمسة أهداف من جانب القلعة البيضاء. 

-إعلانات-

 

أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015.

وأحرز وقتها أهداف الزمالك كل من: خالد قمر ومحمد عبد الشافي وعبد الله سيسيه كل منهم هدفا وثلاثة أهداف لمؤمن زكريا وأحرز للجيش أوسو كونان.

 

هداف طلائع الجيش أمام الزمالك 

 يعد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش الحالي هو هداف الفريق أمام الزمالك برصيد خمسة أهداف، الجدير بالذكر أن أحمد سمير كان لاعبا للقلعة البيضاء قبل الانتقال إلى الجيش. 

 

أوسوريو على أعتاب كلوب أمريكا المكسيكي

ومن ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية مكسيكية صباح اليوم الإثنين أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ضمن ترشيحات إدارة كلوب أمريكا المكسيكي لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة  " elfutbolero " فإن إدارة كلوب أمريكا المكسيكي وضع عددا من الأسماء لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل على رأسها خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق ووخوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الحالي.

وتابع التقرير أن إدارة كلوب أمريكا رصدت 1.5 مليون دولار راتبا سنويا لإقناع أوسوريو.

الزمالك، فيتو

خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك

وخاض نادي الزمالك 6 مباريات تحت قيادة أوسوريو بواقع 5 مباريات في الدوري المصري ومباراة في كأس مصر. 

وتعادل مع المقاولون العرب في الدوري المصري بنتيجة 2-2، وفاز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الدوري المصري، كما فاز على بروكسي في كأس مصر بنتيجة 3-2، وخسر من الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الدوري المصري، ثم فاز على أسوان 1-0 بالدوري، وأخيرا تعادل مع الداخلية 1-1 في الدوري المصري. 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد،المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري القسم الثاني،دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك مباراة الزمالك وطلائع الجيش الدوري المصري تشكيل الزمالك تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

مواد متعلقة

الزمالك يرد على أنباء هروب أوسوريو

أزمات تضرب الزمالك في الفترة المقبلة.. العروض المكسيكية تنهال على أوسوريو.. وإيقاف القيد بسبب شيكابالا

الأكثر قراءة

حبس مرتضى منصور 3 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب الخطيب

انفراد، أول رد فعل من الخطيب على تصريحات كولر ضد أيمن أشرف

أستاذ آثار يفجر مفاجأة بشأن مكان قبر السيدة زينب الحقيقي (فيديو)

بعد الحكم بحبسه 3 أشهر، قانوني يكشف 3 سيناريوهات تنتظر مرتضى منصور

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، مؤشرات ونسب النجاح بالجيزة

استمرار توافد المهندسين على عمومية سحب الثقة من النقيب ومد التصويت نصف ساعة

أثري: ميدان العتبة أقيم على أنقاض مقابر الرويعى (فيديو)

من أين أتى  فيروس كورونا؟ عالم صيني يشير إلى مسئولية مختبر ووهان

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح فكي تمساح ليخرج رأسه بأعجوبة

سر تحول مياه مدينة البندقية في إيطاليا للون الأخضر

ريانة برناوي تختتم تجاربها العلمية في الفضاء

حكاية طفلة يمنية خطفت قلوب رواد السوشيال ميديا بدموعها | فيديو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 بالأسواق المحلية

أخر تحديث لأسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

أسعار استمارة اختبارات الناشئين 2023 بالأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: التربية الصحيحة الحل الأمثل لأولياء الأمور لمواجهة العالم الافتراضية

وكيل أوقاف القاهرة: من يحب الرسول لا يكذب ولا يأكل الحرام

تفسير حلم المزمار في المنام وعلاقته بسماع أخبار حزينة ومؤلمة

المزيد
الجريدة الرسمية