الثلاثاء 30 مايو 2023
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سيارات

نيسان وشيفروليه في صدارة السيارات الأكثر مبيعًا خلال الـ 4 أشهر الماضية

سيارات نيسان، فيتو
سيارات نيسان، فيتو

سيارات نيسان، استطاعت سيارات نيسان التغلب على الأزمات التى يتعرض لها سوق السيارات المصرى خلال عام 2023، من وقف الاستيراد وركود حركة البيع والشراء داخل السوق المصرى، وتصدرت المركز الاول فى مبيعات السيارات خلال الـ 4 أشهر الماضية.

ووفقًا لما نشره مجلس معلومات السيارات الاميك، أن سيارات نيسان شهدت ارتفاع كبير فى معدلات مبيعات السيارات، يصل نحو19.5% سيارة نيسان بما يعادل بيع نحو 4.521 الف سيارة خلال الربع الاول من العام الجارى 2023.

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وأكد مجلس معلومات السيارات الاميك، أن شيفرولية جاءت فى المركز الثانى من مبيعات السيارات وذلك بعد بيع ما يقرب من 3015 الف سيارة بنسبة تصل نحو  13%.

 

وفى المركز الثالث تصدرت سيارات شيري بعد بيع مايقرب من 3015 سيارة باجمالى 13% 

 

وفى المركز الرابع تصدرت سيارات  تويوتا بعد بيع مايقرب من 1998 سيارة، نبة تصل نحو 8.6% سيارة.

وفى المركز الخامس احتلت سيارات الصينية BYD  باجمالى بيع مايقرب من 1446 سيارة، بنسبة تصل نحو  6.2%.

 

وكانت سيارات سوزوكي فى المركز السادس بنسبة تصل نحو  6.1% بيع 1415 سيارة

 

وكانت سيارات فى المركز السابع بعد بيع مايقرب من1071 سيارة بنسبة 4.6%.

 

وكانت ميتسوبيشي فى  المركز الثامن بيع 1058 سيارة بنسبة تصل نحو 4.6%.

 

 وفى المركز التاسع كان لصالح سيارات كيا بعد بيع 669 سيارة بنسبة 2.9%


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