الإثنين 29 مايو 2023
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سيارات

ارتفاع جديد فى أسعار سيارات جلورى 330S

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

سيارات جلوري، أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية  دفسك، أسعار سيارات جلورى داخل السوق المحلى بعد الزيادات الجديدة التى لحقت بأسعار السيارات خلال شهر مايو الجارى لعام 2023، وشملت الزيادة السيارات التالية  جلوري 330S وإيجل برو.

 

ونرصد فى التقرير التالى أسعار سيارات جلوري بعد الزيادات الجديدة التى حددها الوكيل المحلى على اسعار السيارات خلال شهر مايو الجارى وهى كالتالى:-

 

أسعار سيارات جلورى 330S

يصل سعر الفئة  الأولى هايزادت 480 ألف جنيه بدلا من   444.900 ألف جنيه بزيادة 35.100 ألف جنيه.

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ثاني فئة هاي لاين مانيوال 510 آلاف جنيه  بدلا من474.900 ألف بزيادة 35.100 ألف جنيه.

ثالث فئة هاي لاين غاز 530 ألف جنيه بدلا من 486.900 بزيادة 43.100 ألف جنيه.

رابع فئة توب لاين مانيوال 550 ألف جنيه  بدلا من 499.900 ألف بزيادة 50.100 ألف جنيه.

خامس فئة توب لاين غاز 570 ألف جنيه بدلًا من 511.900 ألف جنيه بزيادة 58.100 ألف جنيه.

 

ارتفاع أسعار إيجل برو

أول فئة فرش أسود زادت من 919.900 إلى 995 ألف جنيه بزيادة 75.100 ألف جنيه.

ثاني فئة فرش أحمر زادت من 924.900 ألف إلى 995 ألف جنيه بزيادة 70.100 ألف جنيه.

 

سيارات ايجل 580

أول فئة كمفورت غير متوفرة.

ثاني فئة لاكشري غير متوفرة.

 

أسعار البيك أب C31 وK01S

K01S بسعر 279.900 ألف جنيه.

C31 طارة عادية بسعر 374 ألف جنيه.

C31طارة باور بسعر 380 ألف جنيه.

 

أسعار جلوري فان

1240 سي سي غير متوفرة.

هاي لاين 1500 سي سي غير متوفرة.

توب لاين 1500 سي سي غير متوفرة.

دفسك C35 غير متوفرة. 

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