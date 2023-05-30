أخبار الاقتصاد اليوم، مؤسسة ساويرس تطلق استراتيجية 2023-2028 لمكافحة الفقر، وارتفاع أرباح إيسترن كومبانى

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

ارتفاع أرباح إيسترن كومبانى

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" نتائج الأعمال عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023 والتي أظهرت تحقيق إجمالي إيرادات (شاملة الضرائب) بلغت 54.827 مليار جنيه، مقابل 51.466 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وبلغ صافي المبيعات 14.609 مليار جنيه، مقابل 12.781 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة بنسبة نمو بلغت 14%، وبلغ مجمل الربح 6,862 مليار جنيه مقابل 5,723 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 20% عن المدة ذاتها من العام المالي السابق.

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وكشفت نتائج أعمال "إيسترن كومباني" أن هامش مجمل الربح سجل 47% مقابل 45% خلال فترة المقارنة، وسجل صافي الربح بعد خصم الضريبة والمخصصات 5,290 مليار جنيه بنسبة نمو 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، وسجل النصيب الأساسي للسهم من الأرباح 2.22 جنيه للسهم بنسبة نمو بلغت 26%.

أبرز معوقات إنشاء بنك مركزي أفريقي

قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية إن هناك معوقات عديدة تواجه فكرة إنشاء بنك مركزى أفريقى يأتى على رأسها عدم الاستقرار السياسي والأمنى فى دول القارة الأفريقية، وهو ما يؤثر بالسلب على القرارات بالإضافة إلى معوق آخر يتمثل في عدم وجود رؤية واضحة للبنوك المركزية على مستوى القارة، لتحقيق تعاون مالى.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هذا الأمر يأتي بالإضافة إلى اختلاف السياسات النقدية بين كافة الدول واتجاهاتها وخاصة خلال الفترة الحالية مع تباين القرارات الخاصة بأسعار الفائدة وأسعار الصرف والأمور المتعلقة بالسياسة النقدية.

وأكد أن هناك معوقا آخر مرتبط بالتكنولوجيا المالية المتعلقة بالأمن بالسيبرانى، وبالتالى هناك مجموعة من التحديات والمخاطر التى يجب أن تكون للبنوك المركزية القدرة على مواجهتها إذا كانت ترغب فعليًا فى إنشاء بنك مركزى أفريقى، بالإضافة إلى ذلك هناك نقاط متعلقة بالشفافية والسياسات النقدية المتعلقة بالدول.

الركود السبب في انخفاض أسعار البيض

قال صلاح رسمي، عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالغرفة التجارية بالجيزة: أسعار البيض تراجعت ليست بسبب كثرة المعروض من الأعلاف في الأسواق، عقب الإفراجات الجمركية عن الأعلاف مؤخرًا، التي أدت إلى انخفاض أسعار العلف، لكن سعر البيض تراجع بسبب الركود الذي ضرب مبيعاته، واثر عليها، إذ مع غلاء أسعار البيض عزف المواطنين عن شرائه، ومن كان يشتري كرتونة أصبح يشتري بالبيضة الواحدة، إذ أن البيض وصل لسعر 5.50 جنيه للبيضة الواحد في فترة سابقة.

وأضاف عضو شعبة المواد الغذائية أن المواطنين بحثوا عن البدائل التي تغنيهم عن شراء البيض عندما ارتفعت أسعاره، ولأن البيض من المنتجات التي تفسد سريعًا مع ارتفاع درجة الحرارة، فإن أصحاب الشركات وتجار الجملة اضطروا إلى تخفيض الأسعار، حتى يتمكنوا من بيعه قبل فساده، التي معها سيخسرون خسائر فادحة، فالبيع بالخسارة أفضل من الخسارة الكاملة، ولذلك انخفضت أسعار البيض سريعًا وبنسبة كبيرة مقارنة بالدواجن.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل الأسواق.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2685 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2350 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2014 جنيهًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1566 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18600جنيهًا

مؤسسة ساويرس تطلق استراتيجية 2023-2028

أطلقت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية استراتيجيتها الجديدة (2023 - 2028) والمستندة على ما تمليه أحدث الأدلة العلمية التنموية، وذلك يوم 30 مايو، في فندق كونراد القاهرة، بحضور كوكبة من الأساتذة والباحثين وممثلي الجهات الشريكة للمؤسسة من القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك سعيًا نحو تعظيم أثر التدخلات التنموية في أكثر المجتمعات المصرية احتياجًا.

وتضمن حدث إطلاق استراتيجية (2023 - 2028) عرض عام لتوجهات الاستراتيجية وخطة عملها والنتائج المأمولة منها، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية لإبراز قوة الشراكات، وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية في مصر، وطرح حلول مبتكرة لخلق فرص العمل من خلال التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة. تتناول الجلسات أيضًا أمثلة عن البرامج الرائدة التي تدعمها مؤسسة وتعتزم توسيع أثرها مع الشركاء؛ كبرنامج باب أمل للحد من الفقر المدقع، وبرنامج التدريس القائم على المستوى الصحيح لتحسين مخرجات التعلم، وبرنامج ارتقاء لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مصر.

وتسعى المؤسسة، خلال الأعوام الخمس المقبلة، إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية، والتي يأتي على رأس أولوياتها الحد من «الفقر متعدد الأبعاد»، حيث يطمح هذا النهج إلى التصدي لعوامل الفقر المتعددة – مثل صعوبة توفير أساسيات الحياة، وتدهور الصحة، وضعف مخرجات التعليم وغيرها – والتي تجعل من الفقر مشكلة مركبة، تستوجب التصدي لها على جوانب عدة، من أجل الخروج من مصيدة الفقر. وتستهدف المؤسسة من خلال استراتيجية (2023-2028)، توفير الحماية الاجتماعية ل 100 ألف من الأسر التي تعيش في فقر مدقع، وزيادة دخل 20 ألف أسرة فقيرة بما يغطي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى تحسين نتائج تعلّم ما يقرب من 50 ألفا من الطلاب الناشئين في أسر فقيرة، أو تعاني من فقر مدقع.

ولا تقتصر استراتيجية المؤسسة على التصدي لمشاكل الفقر فقط بل تشمل أيضًا توفير سبل الاستثمار في الأجيال القادمة، وخصوصًا الأشخاص والمؤسسات التي تتمتع بإمكانات تؤهلها لاقتناص الفرص من أجل إحداث تغيير اجتماعي إيجابي. وتطمح المؤسسة لتحقيق ذلك من خلال توفير برامج منح دراسية في مجالات التعليم العالي لدعم التحاق الطلاب المصريين المتفوقين بأفضل الجامعات المرموقة داخل وخارج مصر، بجانب تقديم فرص التعلّم وتطوير القدرات للقادة التنفيذيين بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استكمال العمل على إثراء المشهد الثقافي المصري من خلال جائزة ساويرس الثقافية، بما يساعد هؤلاء الأفراد ومؤسساتهم على النحو الأمثل في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وبما يتماشى من رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

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