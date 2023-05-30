الثلاثاء 30 مايو 2023
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أخبار مصر

المجلس الأعلى للآثار: ضبط محاولة تهريب 66 قطعة أثرية بالمنافذ

الدكتور مصطفي وزيري
الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فيتو

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام لـ المجلس الأعلى للآثار، أن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية نجحت في ضبط عدد 66 قطعة أثرية بالمنافذ المصرية، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى، انتهاء الأعمال في كل من قصر محمد علي بشبرا، ومعبد بن عزرا وحصن بابليون بمصر القديمة، ومسجد وضريح أمير الجيوش بن الفضل بن العباس (سيدي شبل) بمحافظة المنوفية، وجامع الظاهر بيبرس، وجامع الأقمر بشارع المعز، ومبنى السواقي بسور مجرى العيون، وجاهزيتهم للافتتاح خلال الفترة القليلة المقبلة.

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كنائس دير الجنادلة

وأشار إلي أن نسبة الأعمال في مشروعات ترميم كل من كنائس دير الجنادلة بمحافظة أسيوط 60%، ودير الملاك غبريال بمحافظة الفيوم 60%، وطاحونة هواء المنتزه بالإسكندرية 70%، ومسجد عبد العزيز بك رضوان بالزقازيق 80%، ومسجد الشيخ سالم أبو غنام بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ 70%، وغيرها من الأعمال.

 

المتحف اليوناني الروماني

وعلى صعيد الأعمال في قطاع المتاحف أستعرض الدكتور مصطفى وزيري، آخر مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وأعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية به، وأعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية المختارة لمتحف قناة السويس بالإسماعيلية، والأعمال بقصر محمد علي بالمنيل، بالإضافة إلى مجموعة المعارض الأثرية المؤقتة، والندوات والأنشطة التي يتم تنظيمها داخل المتاحف المصرية المفتوحة للزيارة.

وكذلك تم استعراض ومناقشة قرارات لجنة المعارض الخارجية بشأن تنظيم مجموعة من المعارض الأثرية المؤقتة بالخارج؛ مما يعمل على الترويج لمنتج السياحة الثقافية في مصر.

 

وانعقد اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

 

واستهل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاجتماع باستعراض آخر مستجدات الأعمال والإنجازات التي نفذتها القطاعات المختلفة للمجلس خلال شهر مايو الجاري.

 

المجلس الأعلى للآثار

وتسلمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار 4 قطع أثرية قادمة من إيطاليا، وذلك بعد نجاح استردادها وإثبات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية، كما تم افتتاح مشروع تطوير جبانة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، والإعلان عن عدد من الاكتشافات الأثرية من أبرزها اكتشاف أكبر ورشتين للتحنيط آدمية وحيوانية، ومقبرتين وعدد من اللقى الأثرية بمنطقة آثار سقارة وذلك أوائل الأسبوع الجاري، بالإضافة إلى عدد آخر من الاكتشافات الأثرية بمحافظتي الاسماعيلية، وأسيوط.

كما أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى البدء في أعمال الحفائر بعدد من المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

 

معابد الكرنك

ولفت إلى أعمال الترميم الجارية بعدد من المواقع الأثرية منها الانتهاء من أعمال ترميم 63 من أصل 134 عمودا بصالة الأعمدة بمعابد الكرنك، وقرابة 85% من الأسوار الخارجية، و80% من معبد سيتي الأول بالقرنة بالأقصر ومازال العمل مستمرًا ليتضمن المقاصير وواجهة المعبد، كما تم الانتهاء من التنظيف الميكانيكي والكيميائي للجدار الغربي من الخارج لصالة الإسكندر الأكبر بمعبد الأقصر، والانتهاء من التنظيف الكيميائي بنسبة تصل إلى 60% بحجرة الماميزي بمعبد فيلا، وغيرها من أعمال الصيانة والترميم.

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الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الاثرية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري الظاهر بيبرس المتحف اليوناني الروماني المجلس الأعلي للأثار حصن بابليون بمصر القديمة دير الملاك غبريال

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