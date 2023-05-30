الثلاثاء 30 مايو 2023
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محافظات

رئيس لجنة السياحة الثقافية: 20% زيادة في الإقبال السياحي بالأقصر

الأقصر
الأقصر

تشهد محافظة الأقصر فى تلك الأيام إقبالا سياحيا مميزا  للأفواج السياحية من حول العالم، بما يساهم فى زيادة أعداد الزائرين للمعابد على مدار اليوم، حيث يزور السياح المعابد الفرعونية بالكرنك ومعبد الأقصر ومعابد حتشبسوت والرمسيوم ومقابر وادي الملوك والملكات بالبر الغربي.

ومن جانبه قال محمد عثمان رئيس لجنة  تسويق السياحة الثقافية، إن محافظة الأقصر تشهد إقبالا كبيرا وزيادة في أعداد السياح الزائرين إلى المحافظة بنسبة زيادة 20٪  ، خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة، مشيرًا إلى أن السائح ذا الجنسية الإسبانية هو الزائر رقم واحد في محافظة الأقصر على مر الزمان، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى الإيطالية والفرنسية للاستمتاع بالسياحة الثقافية في محافظة الأقصر. 

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وأضاف رئيس لجنة التسويق السياحة الثقافية لـ فيتو، أنه يجب استغلال النشاط السياحي في محافظة الأقصر والحفاظ على تحقيق أرقام إضافية في تلك الفترة  لعدة أسباب، أهمها؛ أن محافظة الأقصر تعتمد اعتماد كلي على السياحة في التشغيل وتوفير فرص عمل، والثاني مصر تملك إرث أثري عظيم مجمع في محافظة الأقصر.

وأوضح عثمان، أن من خطوات الحفاظ على التدفق السياحي ؛ الاهتمام بالخدمات في المناطق الأثرية وأيضًا المحيط الخارجي للمنطقة، ووضع أجندة سياحية لمجموعة أحداث ثقافية مثل أوبرا عايدة، ورفع درجة الوعي لدى العاملين في القطاع السياحي بدايةً من  رجل الشارع بأهمية صناعة السياحة في مصر، نظرة سريعة إلى مطار الأقصر وفي أسرع وقت؛ لمواكبة التدفق السياحي الفترة المقبلة، وتعظيم دور الاكتشافات الأثرية الرائعة التي تقوم بها الدولة وإعلانها للشركائنا في العملية السياحية.

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الأقصر محافظة الأقصر معبد الاقصر معابد الكرنك فيتو

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