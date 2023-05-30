إنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في الجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بإنشاء وحدة تحت مسمى "وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية" تكون مسؤولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتى فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني وفي إطار التعاون مع وزارة البيئة بشأن إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات.

وشمل قرار محافظ الجيزة أن تختص الوحدة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالاضافه الى تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.

إنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

كما تضمن القرار أن تختص الوحدة بالرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة جهاز تنظيم إدارة المخلفات فى متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة الي جانب ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

-إعلانات-

وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

كما شملت اختصاصات الوحدة إعداد وتقديم برامج للتوعية الخاصة بمجالات إدارة المخلفات بالتنسيق مع الجهاز ووضع الأليات العملية لمتابعة تنفيذ الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وحل المشاكل التي تعوق تنفيذها وتحديثها ومراجعتها، وتكون تلك الخطة ملزمة فور إعتمادها من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وكلف اللواء أحمد راشد الوحدة المستحدثة بتقديم تقرير ربع سنوى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات يوضح ماتم تنفيذة في ضوء الخطة المحلية الرئيسية للمخلفات البلدية.

كما كلف محافظ الجيزة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء كل في نطاق اختصاصه بإنشاء إدارة تحت مسمى الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية تعمل تحت إشراف ورقابة الوحدة المشار إليها بالمادة الأولى." وإنشاء إدارات تابعة بالأحياء والمراكز والمدن.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قام بمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بعددِ من المواقف الجديدة لكي تنضم لمنظومة المواقف التي نفذتها المحافظة خلال جولة تفقدية لموقف شارع السودان والمواقف الكائنة أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة.



إقامة موقف لسيارات السرفيس

وشملت جولة المحافظ موقف مزلقان ناهيا، حيث وجه المحافظ ببحث مخطط تطوير شامل لإقامة موقف لسيارات السرفيس لمنع إنتظار أى منها بشارع السودان لرفع كفاءة الحركة المرورية لكونه أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة وتحقيق نهضة حضارية بمحيطه.

منع أى ممارسات عشوائية للمحال والأكشاك

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بمنع أى ممارسات عشوائية للمحال والأكشاك ورفع الإشغالات موجهًا بسرعة تشغيل سلالم المشاة الكهربائية والمصاعد والتى تمت صيانتها ورفع كفاءتها تلبية لرغبات المواطنين من أهالى المناطق المحيطة والتعاقد مع شركات أمن وصيانة للحفاظ عليها واستثمار كافة المساحات الفراغ لمنع إقامة أى أنشطة عشوائية عليها مستقبلًا حفاظًا على الواجهة الحضارية المستهدفة من مشروعات التطوير.

وشدد راشد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركات المرافق للانتهاء من أعمال نقل وتوصيل المرافق الجارى العمل بها لتمكين الشركات المنفذة من الانتهاء من المشروعات وفق الجداول المحددة.