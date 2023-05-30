ضبط 503 أطنان قمح محلي داخل 8 مخازن بأسيوط و18 طن أسمدة زراعية مدعمة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملات التموينية المفاجئة بقرى ومراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 503 أطنان قمح محلي محظور تداوله خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلي بالإضافة إلى ضبط 18 طن سماد مدعم وذلك بقصد الإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق حجبها عن التوريد.

وتابع إنه بالتنسيق والتعاون بين عدد من الجهات كـ (مديرية التموين والادارات التابعة لها بالمراكز ومباحث التموين والوحدات المحلية والقروية) وغيرها مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية الدورية والمفاجئة على المطاحن العامة والخاصة بكافة المراكز والقرى لإحكام السيطرة على السوق والتصدي للاحتكار والاتجار في بحقوق المواطنين والتأكد من عدم تداول أو تخزين القمح المحلي وفقًا للقوانين المنظمة لذلك لتوجية ضربات قوية ومتلاحقة لبعض ضعاف النفوس من المتاجرين.

ضبط 503 أطنان قمح محلي

وأوضح محافظ أسيوط إن حملات التموين المفاجئة اليوم الثلاثاء، تمكنت من ضبط 503 أطنان قمح محلي بـ 8 مخازن تمثلت في ضبط 10 أطنان بمركز أبنوب و50 طنا بمركز أسيوط و14 طنا بمركز الفتح و49 طنا بمركز القوصية و380 طنا بمركز أبوتيج) فضلًا عن ضبط 30 طن قمح محلي بمطحن خاص بالإضافة إلى ضبط 18 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية كما تم ضبط 200 بطاقة تموينية ذكية بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص.

ولفت محافظ أسيوط إلى التحفظ على الكميات المضبوطة وتوريدها إلى الصوامع والأماكن التخزينية التابعة للمحافظة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون والقرارات بهذا الشأن وذلك لردع كل من تسول له نفسه من ضعاف النفوس الاتجار بحق المواطنين وتداول الأقماح المحلية المحظور تداوله أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين.

تداول القمح المحلي

ووجه ممحافظ أسيوط الشكر لقيادات مديرية التموين ومباحث التموين لجهودهم في ضبط القضايا التموينية ومنع تداول القمح المحلي خارج منظومة التوريد ومنع الاتجار به في السوق السوداء مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده ومنع تداوله إلا وفق الضوابط المقررة واستمرار الحملات.



يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ خلال الفترة الماضية ـ تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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