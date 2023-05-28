الجيزة تنهي رصف وتطوير طريق برقاش بمنشأة القناطر (صور)

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة من رصف وتطوير طريق برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر.



رصف طريق الرياح الناصري في الجيزة





وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف طريق الرياح الناصري نكلا نطاق الوحدة المحلية ببرقاش والجاري تطويره وتوسعته بمركز ومدينة منشأة القناطر لتسهيل حركة سير المواطنين.



كما اطلع محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية بشارع ترعة عبد العال ١ بحي بولاق الدكرور بدءا من شارع التحرير حتى الطريق الدائري في إطار خطة تطوير شامله يشهدها الطريق لتحسين حركة سير المواطنين.

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وتابع محافظ الجيزة أعمال وضع الطبقة السطحية لطريق زكريا إدريس بمدينة الحوامدية بدءا من شارع سعد زغلول.





رصف الطرق الرئيسية في الجيزة





وتابع محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق في تنفيذ خطه رفع كفاءة ورصف عددًا من الطرق وشملت رصف طريق البراجيل أوسيم بطول ٥ كم حيث تم وضع الطبقة السطحية للرصف وجاري استكمال أعمال التطوير بالإضافه إلى وضع الطبقة السطحية بطريق المنصورية نطاق كرداسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢..٢٠٢٣.





رصف وتطوير ٥ شوارع حيوية

وأضاف محافظ الجيزة انه تم رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص (شارع مستشفى البدرشين ) بمتفرعاته بطول ١ كم بعرض متوسط ١٢ م، ورصف وتطوير شارع المنتزه ( شارع الإدارة الصحية) بطول ٤٠٠م بعرض متوسط ١٠ م، بالإضافة إلي استكمال أعمال رصف شارع عباس عنانى بطول١٤٠٠م بعرض متوسط ١٨ م.

وأكد اللواء أحمد راشد ان الاعمال شملت رصف طبقة الطريق وانشاء أرصفة للمشاة ودعم الطريق بأعمدة الإنارة ومراجعة خطوط التنظيم وإزالة كافة التعديات الموجودة بالطرق للإستفادة من توسعة الشوارع وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

جولة تفقدية



وكان قد قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بعددِ من المواقف الجديدة لكي تنضم لمنظومة المواقف التي نفذتها المحافظة خلال جولة تفقدية لموقف شارع السودان والمواقف الكائنة أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والدقى والعجوزة.

إقامة موقف لسيارات السرفيس







وشملت جولة المحافظ موقف مزلقان ناهيا، حيث وجه المحافظ ببحث مخطط تطوير شامل لإقامة موقف لسيارات السرفيس لمنع إنتظار أى منها بشارع السودان لرفع كفاءة الحركة المرورية لكونه أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة وتحقيق نهضة حضارية بمحيطه.

منع أى ممارسات عشوائية للمحال والأكشاك



وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بمنع أى ممارسات عشوائية للمحال والأكشاك ورفع الإشغالات موجهًا بسرعة تشغيل سلالم المشاة الكهربائية والمصاعد والتى تمت صيانتها ورفع كفاءتها تلبية لرغبات المواطنين من أهالى المناطق المحيطة والتعاقد مع شركات أمن وصيانة للحفاظ عليها واستثمار كافة المساحات الفراغ لمنع إقامة أى أنشطة عشوائية عليها مستقبلًا حفاظًا على الواجهة الحضارية المستهدفة من مشروعات التطوير.

واكد راشد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشركات المرافق للانتهاء من أعمال نقل وتوصيل المرافق الجارى العمل بها لتمكين الشركات المنفذة من الانتهاء من المشروعات وفق الجداول المحددة.