الإثنين 29 مايو 2023
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أخبار مصر

قرعة الحج، السياحة تكشف شروط اعتماد سكن الحجاج

الحج، فيتو
الحج، فيتو

قرعة الحج، بدأت لجان وزارة السياحة والآثار في السفر إلى السعودية لمعاينة سكن حجاج قرعة الحج السياحي في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة تمهيدا لبدء موسم رحلات تفويج الحجاج لعمل مناسك الحج.


وتختص مهام لجان وزارة السياحة والآثار في مطابقة الشروط التي اقرتها الوزارة في الضوابط المنظمة لرحلات الحج مع المساكن التي اختارتها شركات السياحة لإقامة الحجاج.

 

معاينة سكن الحجاج

وتشترط وزارة السياحة والآثار على الشركات بضرورة موافقة تلك اللجان على السكن المقترح منهم، ولا يمكن لأي شركة سياحة توقيع أي عقد لحجز مساكن الحجاج دون موافقة لجان وزارة السياحة والآثار، وتمتلك تلك اللجان كافة الصلاحيات في رفض أية مساكن لا تتوافق مع المواصفات التي حددتها السياحة في الضوابط المنظمة لرحلات الحج.

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وتلتزم شركات السياحة في حال رفض لجان وزارة السياحة والآثار السكن المقترح منهم لأقامة الحجاج بتوفير سكن بديل تتوافق مع الضوابط التي حددتها الوزارة لمبيت حجاج بيت الله الحرام.


ضوابط سكن الحجاج

ويحق لشركات السياحة التي وافقت لجان وزارة السياحة على السكن المقترح منهم خلال العام الماضي اختيار نفس السكن دون السفر إلى السعودية بشرط عدم وجود أي تعديلات قد تؤدي إلى تردي الخدمة المقدمة للحجاج.


أسعار برامج الحج

يذكر أن وزارة السياحة والآثار نفت وجود أي زيادات على أسعار الحج الاقتصادي والبري، مشيرة إلى أن أهم ما يميز الحج السياحي وهي الأرخص سعرا بمصر وتتضمن خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي، كما أن تلك البرامج تحظى باهتمام خاص من وزير السياحة والآثار الذي أصدر توجيهاته بضرورة الاهتمام بحجاج تلك البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من الوزارة.


وكانت غرفة شركات السياحة، أعلنت عن أسعار الحج السياحي للبرامج السياحية (الاقتصادي والبري) بعد إضافة رسوم خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات.

وأضافت غرفة شركات السياحة أنه تم تحديد اسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري في الضوابط المنظمة للحج بسعر 130 ألف جنيه، وتركت الضوابط للحاج إختيار أية خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات بالاتفاق مع الشركة المنفذة للبرنامج حسب المستوى مع العلم أن التحسين في تلك البرامج ليس جديد فهو أمر متبع في الحج السياحي منذ سنوات، لكن هذا العام جعلت الضوابط التحسين أختياريا حسب رغبة الحاج وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية لكل حاج.


ضوابط الحج

كما وضعت الضوابط حدا أقصى للزيادة المقررة مقابل التحسين بحيث تصبح أسعار البرامج في حالة التحسين وإضافة أية خدمات أخرى حسب رغبة الحاج بحد أقصى لبرامج الحج (الاقتصادي والبري) كالتالي:

1- سعر البرنامج البري 130 ألف جنيه
2- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق خمس نجوم 142 ألف جنيه 
3- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق أربع نجوم 139 جنيه
4- سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق ثلاث نجوم 136 ألف جنيه.

ويجب على الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج كما أن هذه الأسعار (بالنسبة لبرنامج الحج السياحى الإقتصادي) غير شاملة تذكرة الطيران، وتم حساب هذه الاسعار عند إصدار الضوابط على أساس سعر الريال (8.17 جنيه)، والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.

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