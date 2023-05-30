نائب يثير أزمة انخفاض وزن أنبوبة البوتاجاز

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، مشروع الموازنة وموازنة برامج الأداء لديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية عن السنة المالية 2023 2024.

ووافقت اللجنة على مشروع الموازنة الجديدة، حيث لم يشهد الاجتماع أى مطالب من ممثلي وزارة التموين بزيارة بنود فى الموازنة.

جهاز حماية المستهلك

كما ناقشت اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجهاز حماية المستهلك، حيث بلغ إجمالي الموازنة للسنة المالية 2023/2024، 185 مليونا و639 ألف جنيه، تشمل تخصيص مبلغ 57 مليونا و665 ألف جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و24 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، حيث انتهت اللجنة إلى الموافقة عليها دون توصية بزيادة أى بنود.

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تفعيل الرقابة على الأسواق

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة العمل على تشديد الرقابة على الأسواق.

كما شددت على ضرورة تقديم الوزارة بيانا بكافة ما تتخذه من أدوات ووسائل رقابية علي الأسواق وتفعيل تلك الوسائل وتوزيعهم الجغرافي بكل محافظة، بحيث يكون هناك قاعدة بيانات لهذا الأمر.

كما طالب النائب محمد نجيب خالد، بضرورة تشديد الرقابة على مخازن الغاز والبوتاجاز للاستهلاك المنزلي، مشيرا إلى أن وزن الأنبوبة انخفض إلى ما يقرب النصف، وهو ما يثقل كاهل المواطن المصري.

عقوبات المخابز المخالفة

كما طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تغليظ العقوبة على أصحاب المخابز المخالفة، بدلا من إصدار قرارات بالغلق، لأن الغلق يضر بالمواطن نفسه.

تسعير القمح

من جانبه، قال اللواء خالد شرف، مساعد وزير التموين، إن الدكتور على المصيلحي كان له السبق في العمل على إعادة النظر في تسعير القمح بسعر عادل للفلاح المصري وفقا للظروف والإمكانيات.



وأكد مساعد وزير التموين، أن ما جرى على سعر توريد القمح سيتم على محصول الأرز، وسيتم تحديد سعر عادل خلال المرحلة المقبلة بما يرضي الفلاح.