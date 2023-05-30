هجوم برلمانى على وزير التموين بسبب سياسة غلق المخابز

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادات عنيفة ضد وزارة التموين وهجوم ضد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية عن العام المالي 2023/2024.



وشن النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الاجتماع، هجوما عنيفا على وزير التموين، وأكد أن الوزير لم يدخل لجنة الخطة والموازنة طوال الفصل التشريعي الحالي لمناقشته في موازنات وختاميات وأمور الوزارة.

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معاقبة المخابز المخالفة

وأضاف سالم أن الوزير يتبع سياسة غريبة جدا في شأن معاقبة المخابز المخالفة وهو غلق المخبز لعدة شهور، معتبرًا أن ذلك عقاب للمواطنين وليس عقاب لأصحاب المخابز المخالفة، لأن المواطن يضطر للانتقال لمكان آخر بعيد للحصول على احتياجاته من الخبز بعد غلق المخبز كما يترتب على ذلك حدوث تكدس ومشاحنات ومشاجرات بين المواطنين.

مساعد وزير التموين

وطلب سالم، من اللواء خالد شرف، مساعد وزير التموين للتخطيط والشئون المالية والإدارية، إبلاغ الوزير بتغيير تلك السياسة وقيام الوزارة بتوقيع أقصى عقوبة علي المخابز المخالفة بعيدا عن غلق المخبز، لأن ذلك عقاب للمواطن وليس للمخابز.

كما طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة من مسئولي الوزارة موافاة اللجنة ببيان بعدد المخابز في مصر وعدد المخابز الصادر لها قرار غلق.

ورد مساعد وزير التموين بأنه سينقل وجهة نظر النائب مصطفي سالم للوزير، وأكد أن الغرامات التي تنطبق علي أصحاب المخابز المخالفة ليست رادعة وهذا هو ما يؤدي بالوزارة إلى الاتجاه لغلق المخبز كعقاب رادع.

وعقب سالم عليه، مؤكدًا إمكانية قيام الوزارة بتوقيع أقصي عقوبة وزيادة العقوبات المالية لأقصى حد علي المخابز المخالفة بعيدا عن سياسة غلق المخابز.

الجلسة العامة لمجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، أمس الإثنين، الموافقة نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألفًا، ليصبح حد الإعفاء لكل من يتقاضى 3 آلاف جنيه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه وأعلى أي من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريًّا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

تعديلات قانون الضريبة على الدخل

ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب ضياء داوود إلى رفع حد إعفاء الشريجة الأخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 الف جنيه شهريًّا.



وأكد وزير المالية إن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.